Ali Babacan: “Hiçbir Zaman Emeklilerimiz Bu Kadar Perişan Olmadı”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya’da emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkatİ çekerek, “Yakın tarihimizde hiçbir zaman emeklilerimiz bu kadar perişan olmamıştı. Bu kadar derin bir yoksulluk yaşamamıştı. Bugün Türkiye'de eğer bir emeklimizin oturduğu ev kendisine ait değilse yani kira ödeyerek yaşıyorsa, artık geçinmesi mümkün değil. En temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılaması mümkün değil” diye konuştu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya’da emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, "'Yakın tarihimizde hiçbir zaman emeklilerimiz bu kadar perişan olmamıştı. Bu kadar derin bir yoksulluk yaşamamıştı. Bugün Türkiye'de eğer bir emeklimizin oturduğu ev kendisine ait değilse yani kira ödeyerek yaşıyorsa, artık geçinmesi mümkün değil. En temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılaması mümkün değil'" diye konuştu.

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Babacan, Malatya'da emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekti. Babacan, şunları söyledi:

''Türkiye'nin dört bir köşesinde kuyruklar görüyoruz ve bu kuyruklarda bekleyen vatandaşlarımızın da çoğunun emekli vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Yıllardır gerçeğinden çok daha düşük açıklanan enflasyon, yıllardır gerçek enflasyonun üzerinin örtülü olması ve emeklilerimizin maaşlarının sadece o düşük TÜİK'in açıkladığı makyajlı enflasyon kadar arttırılması emeklilerimizin şu anda refah kaybının en önemli sebebi.

2018-2019'dan bu yana TÜİK gerçek enflasyonu açıklamıyor. Uydurma, düşük bir rakam açıklıyor. Emeklilerimizin maaş zammı da ona göre belirleniyor. Halbuki gerçek hayat çok pahalı. Gerçek enflasyon çok yüksek. Gerçek enflasyonla, halkın enflasyonuyla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasındaki fark kadar da emeklilerimizin refahı her sene, her sene düşüyor.

''EN TEMEL GIDA İHTİYAÇLARINI DAHİ KARŞILAMASI MÜMKÜN DEĞİL''

Yakın tarihimizde hiçbir zaman emeklilerimiz bu kadar perişan olmamıştı. Bu kadar derin bir yoksulluk yaşamamıştı. Bugün Türkiye'de eğer bir emeklimizin oturduğu ev kendisine ait değilse yani kira ödeyerek yaşıyorsa, artık geçinmesi mümkün değil. En temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılaması mümkün değil. Ülke maalesef bu hâle düştü şu anda.''

Anka Haber Ajansı