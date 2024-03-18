Ali Babacan İftar Sofrasında Ramazan Paketi Hesabı Yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin durumunu 200 TL’lik Ramazan Paketi üzerinden anlattı. Babacan, "Tarih Ocak 2009. Bir Ramazan Paketi oluşturalım bakalım ne kadar tutacak? Yemeklerin olmazsa olmazı 1 litre Ayçiçek yağı, 1 kilo pirinç, 1 paket makarna, 1 litre süt ekleyelim. Yemek sonrası çaysız olmaz. 1 paket çay, 1 kilo şeker koyalım paketimize. Yeter mi? Yetmez. Şu anda 200 liranın 1 kilosunu alamadığı peynirden de koyalım. Etsiz olmaz. Gelin paketimize 1 kg da kuzu eti koyalım. Kaç para

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin durumunu 200 TL’lik Ramazan Paketi üzerinden anlattı. Babacan, "Tarih Ocak 2009. Bir Ramazan Paketi oluşturalım bakalım ne kadar tutacak? Yemeklerin olmazsa olmazı 1 litre Ayçiçek yağı, 1 kilo pirinç, 1 paket makarna, 1 litre süt ekleyelim. Yemek sonrası çaysız olmaz. 1 paket çay, 1 kilo şeker koyalım paketimize. Yeter mi? Yetmez. Şu anda 200 liranın 1 kilosunu alamadığı peynirden de koyalım. Etsiz olmaz. Gelin paketimize 1 kg da kuzu eti koyalım. Kaç para tuttu tahmin edin. 50 lira 88 kuruş tuttu arkadaşlar. 200 liraya 40 litre Ayçiçek yağının alınabildiği günlerdi o günler. Şimdilerde 6 buçuk dolar etmeyen 200 TL o zaman 134 dolar ediyordu" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Mardin’de vatandaşlarla bir araya geldi.

"İNSANLAR BİRİKİMİYLE EV, ARABA ALMA HAYALİ KURUYORDU"

İftar programında konuşan Babacan, "'Tarih Ocak 2009. Bir Ramazan Paketi oluşturalım bakalım ne kadar tutacak?'" diye sorduktan, sonra şu hesaplamayı yaptı:

''Yemeklerin olmazsa olmazı 1 litre Ayçiçek yağı, 1 kilo pirinç, 1 paket makarna, 1 litre süt ekleyelim. Yemek sonrası çaysız olmaz. 1 paket çay, 1 kilo şeker koyalım paketimize. Yeter mi? Yetmez. Şu anda 200 liranın 1 kilosunu alamadığı peynirden de koyalım. Etsiz olmaz. Gelin paketimize 1 kg da kuzu eti koyalım. Kaç para tuttu tahmin edin. 50 lira 88 kuruş tuttu arkadaşlar. 200 liraya 40 litre Ayçiçek yağının alınabildiği günlerdi o günler. Şimdilerde 6 buçuk dolar etmeyen 200 TL o zaman 134 dolar ediyordu.''

Babacan açıklamasında, "'İnsanların maaşlarıyla birikim yapabildiği o birikimle ev, araba alma hayali kurabildikleri günlerdi o günler. İnsanların korkmadan evine misafir çağırabildikleri, emeklilerimizin kiralarını ödeyebildikleri, ucuz et sıralarında-ucuz ekmek sıralarında beklemedikleri günlerdi o günler. Sofraların kalabalık, yüzlerin güleç, dertlerin az olduğu günlerdi o günler'" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı