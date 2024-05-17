Ali Babacan, Kobani Davası Kararını Değerlendirdi: "siyasi Yumuşama Lafta, Göstermelik Ziyaretlerde Kaldı”

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kobani Davası'nda verilen kararları değerlendirdi. İktidarın toplumsal barışı umursamadığını dile getiren Babacan, “Siyasi yumuşama lafta, göstermelik ziyaretlerde kaldı" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkeme kararının hukuksuz olduğunu ifade etti. "'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiğine'" işaret eden Babacan, şunları kaydetti:

''Ülkem adına üzgünüm. İktidar, yargıya bir kere daha siyasetin gölgesini düşürerek ülkemizin toplumsal barışını umursamadığını yeniden gösterdi. Siyasi yumuşama lafta, göstermelik ziyaretlerde kaldı. Çakarlı araçlarla tetikçi transferi yapanları yargılayamayan iktidar, hukuksuzca verilen onlarca yıllık cezalarla insanların hayatlarını karartmakta beis görmüyor. İktidar ve ortaklarına bir kez daha hatırlatıyorum. Uymanız gereken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa var. Yargının üzerindeki elinizi çekin; AİHM kararlarını görmezden gelmeyin. Anayasal hakları çiğnemeyin.''

Anka Haber Ajansı