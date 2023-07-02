Ali Babacan: “Madımak Katliamı Sebebiyle Kaybettiğimiz 35 Canımızı Saygıyla Ve Rahmetle Anıyorum”

Ali Babacan: “Madımak Katliamı Sebebiyle Kaybettiğimiz 35 Canımızı Saygıyla Ve Rahmetle Anıyorum”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Madımak Katliamı sebebiyle kaybettiğimiz 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum” mesajını paylaştı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Madımak Katliamı sebebiyle kaybettiğimiz 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum” mesajını paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Madımak Katliamı sebebiyle kaybettiğimiz 35 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum.”

Anka Haber Ajansı

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