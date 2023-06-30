Ali Babacan: “Mehmet Şanver İle Beraber Yol Yürüdüğümüz İçin Bir Kez Daha Onur Duydum”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “’Kızının düğününden darbeye karşı ilk talimatları veren general…’ Mehmet Şanver Bey’in hayatından kesitleri okurken, beraber yol yürüdüğümüz için bir kez daha onur duydum. Ruhu şad olsun” açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “’Kızının düğününden darbeye karşı ilk talimatları veren general…’ Mehmet Şanver Bey’in hayatından kesitleri okurken, beraber yol yürüdüğümüz için bir kez daha onur duydum. Ruhu şad olsun” açıklamasını yaptı.

Emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucularından Mehmet Şanver, dün son yolculuğuna uğurlandı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cenaze töreninin ardından resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Mehmet Şanver hakkında yayınlanan: “Kızının düğününden darbeye karşı ilk talimatları veren general… Emekli korgeneral ve DEVA Partisi kurucularından Mehmet Şanver, 66 yaşında hayatını kaybetti. Şanver, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kızının Moda Deniz Kulübü’ndeki düğünü darbeciler tarafından basılmadan önce, Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak Eskişehir'deki hava üssüne verdiği emirlerle darbenin bastırılmasında kritik bir rol oynamıştı” ifadeleri ile paylaşılan bir tweeti alıntılayan Babacan, şu açıklamayı yaptı.

“’Kızının düğününden darbeye karşı ilk talimatları veren general…’ Mehmet Şanver Bey’in hayatından kesitleri okurken, beraber yol yürüdüğümüz için bir kez daha onur duydum. Ruhu şad olsun.”

Anka Haber Ajansı