Ali Babacan, Mke Roket Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybeden İşçilerin Ailelerini Ziyaret Etti

Ali Babacan, Mke Roket Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybeden İşçilerin Ailelerini Ziyaret Etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; Ankara Elmadağ’da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti, taziye dileklerini iletti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; Ankara Elmadağ’da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti, taziye dileklerini iletti.

10 Haziran’da Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı fabrikasında bir patlama meydana gelmişti. Sabah 08.40 sıralarında, fabrikanın dinamit mikser atölyesinde meydana gelen patlamada 5 işçi yaşamını yitirmişti.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, dün patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya geldi. Babacan; Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir ve İhsan Küçükerdem’in yakınlarını Elmadağ’daki evlerinde ziyaret ederek ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Anka Haber Ajansı

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