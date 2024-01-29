Ali Babacan: "Orta Direk Türkiye’de Artık Tamamen Çökmüş Durumda"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in bugün açıkladığı gelir dağılımı istatistikleriyle ilgili “Türkiye’de gelir dağılımı hızla bozulmaya devam ediyor. Şu anda 85 milyon içerisindeki en zengin 17 milyon insan toplam gelir pastasının yüzde 50’sini alıyor. En fakir 17 milyona da gelir pastasının sadece yüzde 6’sı kalıyor. Rahmetli Özal’ın ‘Toplumu taşıyan çadırın ortasıdır, orta direğidir’ dediği orta direk de Türkiye’de artık tamamen çökmüş durumda” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in bugün açıkladığı gelir dağılımı istatistikleriyle ilgili “Türkiye’de gelir dağılımı hızla bozulmaya devam ediyor. Şu anda 85 milyon içerisindeki en zengin 17 milyon insan toplam gelir pastasının yüzde 50’sini alıyor. En fakir 17 milyona da gelir pastasının sadece yüzde 6’sı kalıyor. Rahmetli Özal’ın ‘Toplumu taşıyan çadırın ortasıdır, orta direğidir’ dediği orta direk de Türkiye’de artık tamamen çökmüş durumda” dedi.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini bugün yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eş değer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8’e çıkarken en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak yüzde 5,9 oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı gelir dağılımı istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. Babacan, şunları söyledi:

“Bugün öğrenciler Türkiye’de bir simit parasına muhtaç oldu. Okula giden her beş öğrenciden birisi haftada en az bir gün öğlen yemeği yiyemiyor, derslere aç girmek zorunda kalıyor. Bugün rakamlar açıklandı. Türkiye’de gelir dağılımı hızla bozulmaya devam ediyor. Şu anda 85 milyon içerisindeki en zengin 17 milyon insan toplam gelir pastasının yüzde 50’sini alıyor. En fakir 17 milyona da gelir pastasının sadece yüzde 6’sı kalıyor. 2018’den bu yana, partili, taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladığından bu yana o en zengin 17 milyonun geliri hızla artıyor. Oysa geri kalan kesimler yoksulluğa, refah kaybına mahkûm oluyor. Rahmetli Özal’ın çok önemsediği, orta direk dediği, ‘Toplumu taşıyan çadırın ortasıdır, orta direğidir’ dediği orta direk de Türkiye’de artık tamamen çökmüş durumda. Ülkeyi getirdikleri nokta bu.”

Anka Haber Ajansı