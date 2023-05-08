Ali Babacan: “Saygıdeğer Kemal Derviş’i Kaybetmenin Üzüntüsünü Yaşıyorum”
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çalışmalarına değer verdiğim, ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmiş değerli bakanımızı, saygıdeğer Kemal Derviş’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır, ülkemize başsağlığı diliyorum” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çalışmalarına değer verdiğim, ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmiş değerli bakanımızı, saygıdeğer Kemal Derviş’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır, ülkemize başsağlığı diliyorum” dedi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş’in vefatına ilişkin taziye mesajını resmi Twitter hesabından paylaştı. Babacan’ın mesajı şöyle:
“Çalışmalarına değer verdiğim, ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmiş değerli bakanımızı, saygıdeğer Kemal Derviş’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır, ülkemize baş sağlığı diliyorum.”
Anka Haber Ajansı