Ali Babacan: Sayın Erdoğan Yavaş Yavaş Ülke Yönetimini Başkalarına Devredeceği Bir Hazırlığı Yapmalıdır

Ali Babacan: Sayın Erdoğan Yavaş Yavaş Ülke Yönetimini Başkalarına Devredeceği Bir Hazırlığı Yapmalıdır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden aday olma derdim yok" sözlerine ilişkin, "Gücün tek elinde toplandığı ülkelerde geniş fakirlik olur, bir avuç insan zenginleşir. Yapılması gereken artık Sayın Erdoğan'ın yavaş yavaş ülke yönetimini başkalarına devredeceği bir hazırlığı yapmasıdır. Sayın Erdoğan bu ülkede tarihe olumlu not düşmek istiyorsa ülkede demokrasinin önünü açmalıdır, hukukun önünü açmalıdır" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden aday olma derdim yok" sözlerine ilişkin, "Gücün tek elinde toplandığı ülkelerde geniş fakirlik olur, bir avuç insan zenginleşir. Yapılması gereken artık Sayın Erdoğan'ın yavaş yavaş ülke yönetimini başkalarına devredeceği bir hazırlığı yapmasıdır. Sayın Erdoğan bu ülkede tarihe olumlu not düşmek istiyorsa ülkede demokrasinin önünü açmalıdır, hukukun önünü açmalıdır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden aday olma derdim yok" sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Babacan, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Kurumların güçlü olduğu ülkeler topyekun zenginleşir. Gücün tek elde toplandığı ülkelerde geniş fakirlik olur, bir avuç insan zenginleşir. Tam da o oluyor şu anda Türkiye'de. Dolayısıyla yapılması gereken artık Sayın Erdoğan'ın yavaş yavaş ülke yönetimini başkalarına devredeceği bir hazırlığı yapmasıdır bugünden itibaren. Şu anda Erdoğan 22 yıldır iş başındaysa, bunun ilk 10 yılında Avrupa Birliği süreci, rasyonel ekonomi politikalarıyla Türkiye'de iyi şeyler olmuştur, onu da hakkı teslim etmek lazım orada. Ama daha sonraki 10 yılda tam da bahsettiğim güç zehirlenmesinin başladığı dönemde bu ülke her alanda kötüye gidiyorsa ve daha da üzülerek söylüyorum daha da kötüye gitmeye devam edecekse, eğer Sayın Erdoğan bu ülkede tarihte son dakikada da olsa bir olumlu not düşmek istiyorsa ülkede demokrasinin önünü açmalıdır, ülkede hukukun önünü açmalıdır. Kendinden sonrasıyla ilgili düzenli bir güç dönüşümü buna orderly transition of power denilir siyaset biliminde. Yani gücün düzenli bir şekilde dönüşümü ve el değiştirmesini sağlayacak sistemi, dönüşümü bugünden planlamak zorundadır."

Anka Haber Ajansı

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