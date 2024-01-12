Ali Babacan: "Şehit Olan Askerlerimize Allah'tan Rahmet, Ailelerine Ve Yakınlarına Sabır Diliyorum"

Ali Babacan: "Şehit Olan Askerlerimize Allah'tan Rahmet, Ailelerine Ve Yakınlarına Sabır Diliyorum"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Irak'ta üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" mesajını yayınladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Irak'ta üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" mesajını yayınladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının üs bölgesine sızma girişimi sırasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Babacan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Irak'ta üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Anka Haber Ajansı

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