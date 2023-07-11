Ali Babacan: "Srebrenitsa Soykırımında Yitirdiğimiz Canları Rahmetle Anıyorum"

Ali Babacan: "Srebrenitsa Soykırımında Yitirdiğimiz Canları Rahmetle Anıyorum"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Tüm dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın orta yerinde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında yitirdiğimiz canları rahmetle anıyorum. Aliya İzetbegoviç’in dediği gibi bu acıyı, bu zulmü, bu soykırımı unutmayacağız ki bir daha tekrar etmesin” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Tüm dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın orta yerinde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında yitirdiğimiz canları rahmetle anıyorum. Aliya İzetbegoviç’in dediği gibi bu acıyı, bu zulmü, bu soykırımı unutmayacağız ki bir daha tekrar etmesin” dedi.

11 Temmuz 1995’te, Yugoslavya iç savaşı sırasında Ratko Mladic komutasındaki Sırp ordusunun, Bosna-Hersek’in doğusunda bulunan Srebrenitsa’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde Boşnak sivilinin katledişinin üzerinden 28 yıl geçti. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katliamın yıldönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Tüm dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın orta yerinde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında yitirdiğimiz canları rahmetle anıyorum. Aliya İzetbegoviç’in dediği gibi bu acıyı, bu zulmü, bu soykırımı unutmayacağız ki bir daha tekrar etmesin.”

Anka Haber Ajansı

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