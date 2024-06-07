Ali Babacan: "Türkiye Brıcs Benzeri Bölgesel İş Birlikleriyle Yakın İlişki İçerisinde Olmalı"

St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uluslararası sorunların çözümü için kamu diplomasisinin önemine işaret etti. Babacan, Türkiye'nin de BRICS benzeri bölgesel iş birlikleriyle yakın ilişki içerisinde olması gerektiğini savundu.

(ANKARA)- St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uluslararası sorunların çözümü için kamu diplomasisinin önemine işaret etti. Babacan, Türkiye'nin de BRICS benzeri bölgesel iş birlikleriyle yakın ilişki içerisinde olması gerektiğini savundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak gittiği St.Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuştu. Uluslararası sorunların çözümü için ülkelere "kamu diplomasisi"ni öneren Ali Babacan, Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde bu yöntemle çok başarılı sonuçlar aldıklarını ve bazı sorunları diyalog ile çözdüklerini söyledi. Babacan, "Kamu diplomasisi çok önemlidir. İş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri içeren bir alandır. Geleneksel diplomasinin tıkandığı anlarda kamu diplomasisi ülkeler arası diyaloğa nefes aldırır" dedi.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerin küresel sistemde seslerini etkili biçimde duyurabilmeleri için bölgesel iş birliklerinin önemine dikkati çeken Babacan, Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerden oluşan BRICS ve benzeri oluşumların ülkelere ve küresel sisteme önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Türkiye'nin de BRICS benzeri bölgesel iş birlikleriyle yakın ilişki içerisinde olması gerektiğini savunan, bunun bir çelişki ve çatışma olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Babacan, "Türkiye ile Rusya birbirini tamamlayan ekonomik yapılara sahiptir. Bu çerçevede iki ülke arasında yakın diyalog karşılıklı saygı anlayışıyla sürdürülmeli" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı