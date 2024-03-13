Ali Babacan’a Dert Yanana Emekli: “Halkı, Emekliyi Rezil Eden Böyle Bir Lider Görmedim”

Denizli’de yerel seçim çalışmalarını sürdüren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a emekliler ekonomik krizden dert yandı. 74 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi, “Ben 74 yaşındayım ne böyle bir lider gördüm ne cumhurbaşkanı gördüm halkı, emekliyi, garibanı rezil eden. Ama yine de veriyorlar ne yapalım” dedi. Babacan da “Millet uyandı, bu seçimde farklı şeyler olacak” karşılığını verdi.

Denizli’de yerel seçim çalışmalarını sürdüren Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a emekliler ekonomik krizden dert yandı. 74 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi, “Ben 74 yaşındayım ne böyle bir lider gördüm ne cumhurbaşkanı gördüm halkı, emekliyi, garibanı rezil eden. Ama yine de veriyorlar ne yapalım” dedi. Babacan da “Millet uyandı, bu seçimde farklı şeyler olacak” karşılığını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli’de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Babacan emekli yurttaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi. Emekliler Babacan’a ekonomik krizden dert yandı.

“TÜRKİYE’Yİ BU HALE GETİRENLER UTANSIN”

Açılış esnasında bir kadın “Bayat ekmek kuyruğuna giriyor vatandaş” diye bağırınca Babacan, “Haklısın, Türkiye’nin her yerinde görüyoruz. Akşamları fırınların önünde bayat ekmek kuyruğu, akşamları pazarlarda ya çok ucuza satılan ya da atılan sebze meyve toplayan vatandaşlarımız var. Türkiye’yi bu hale getirenler utansın” dedi.

“HALKI, EMEKLİYİ REZİL EDEN BÖYLE BİR LİDER GÖRMEDİM”

Esnaf gezisi sırasında da bir emekli “Bit pazarına çıkıyoruz. Ben 74 yaşındayım ne böyle bir lider gördüm ne cumhurbaşkanı gördüm halkı, emekliyi, garibanı rezil eden. Ama yine de veriyorlar ne yapalım” diye konuştu. 1995’te Bağ-Kur’dan emekli olduğunu ifade eden yurttaş, emekli maaşının 2007’ye kadar asgari ücretten fazla olduğunu belirtti. Emekli sorunlarını Babacan’a şu sözlerle anlattı:

“BİZİ BİT PAZARINA DÜŞÜRDÜ”

“Şimdi 10 bin lira alıyorum, su parası yatırdım, 300 lira para verdim, evim kira. Eti falan görmüyoruz, kira 2 bin 500 lira, bekar evi benimki. Bizi bit pazarına düşürdü eskiden bit pazarı vardı geri geldi. Zehir zıkkım olsun bu parayı yiyen o.”

Babacan da “Millet uyandı, bu seçimde farklı şeyler olacak” karşılığını verdi.

Anka Haber Ajansı