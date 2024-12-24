Ali Babacan'dan 'Asgari Ücret' Tepkisi: Fukaranın Ahını Alarak Ekonomiyi Abat Edemezsiniz

Ali Babacan'dan 'Asgari Ücret' Tepkisi: Fukaranın Ahını Alarak Ekonomiyi Abat Edemezsiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2025 yılında belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin, "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde yüzde 46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin, "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde yüzde 46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti yüzde 30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi abat edemezsiniz" dedi.

DEVA Partisi Lideri Babacan, sosyal medya hesabından 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde yüzde 46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti yüzde 30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz."

Anka Haber Ajansı

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