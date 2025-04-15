Ali Babacan'dan Hastaneye Kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

Ali Babacan'dan Hastaneye Kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e şifa diledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e şifa diledi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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