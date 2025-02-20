Ali Babacan‘Dan İktidara Tepki: Açlık Gerçeğini Tüsiad Resmiyle Kapatamazsın

Ali Babacan‘Dan İktidara Tepki: Açlık Gerçeğini Tüsiad Resmiyle Kapatamazsın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD yönetimine yapılan gözaltılara ilişkin olarak iktidara tepkisini "Üç çocuktan biri okula aç gidiyor" gazete kupürünü de iliştirerek gösterdi. Babacan "İş dünyasına korku salarak, refahı artıramazsınız." dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD yönetimine yapılan gözaltılara ilişkin olarak iktidara tepkisini "Üç çocuktan biri okula aç gidiyor" gazete kupürünü de iliştirerek gösterdi. Babacan "İş dünyasına korku salarak, refahı artıramazsınız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sosyal medya hesabından, "üç çocuktan biri okula aç gidiyor" başlıklı gazete kupürü ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın polis eşliğinde götürüldükleri fotoğrafını birlikte kullanarak, "İş dünyasına korku salarak, refahı artıramazsınız. Yukarıdaki gerçeği, aşağıdaki fotoğrafla kapatamazsınız." ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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