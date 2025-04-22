Ali Babacan'dan İktidara Yasa Dışı Bahis Uyarısı: Bu Pisliği Derhal Temizleyin, Kumarın Fişini Çekin

Ali Babacan'dan İktidara Yasa Dışı Bahis Uyarısı: Bu Pisliği Derhal Temizleyin, Kumarın Fişini Çekin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Gençler borç içinde, aileler dağılıyor, insanlar kumar batağında. İktidar ise hâlâ izliyor, hâlâ susuyor. Bu suskunluk, bu vurdumduymazlık kabul edilemez. Bu pisliği derhal temizleyin. Kumarın fişini hemen, bu akşam çekin." dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Gençler borç içinde, aileler dağılıyor, insanlar kumar batağında. İktidar ise hâlâ izliyor, hâlâ susuyor. Bu pisliği derhal temizleyin. Kumarın fişini hemen, bu akşam çekin." dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından yasa dışı bahis sitelerine ilişkin uyarıda bulundu. Birçok gencin borca sürüklendiğini, ailelerin dağıldığını belirten Babacan, iktidara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha uyarıyorum: Çark dönmeye devam ederse, bedeli ağır olacak. Yasa dışı bahis siteleri göz göre göre büyüdü. İktidarı uyardık, dinlemediler. Bugün her cepte bir kumar makinesi var: Bazısı yasal, bazısı yasa dışı. Fark ne? Hiç. Aşağıda paylaştığım mesajları okudum, kahroldum. Gençler borç içinde, aileler dağılıyor, insanlar kumar batağında. İktidar ise hâlâ izliyor, hâlâ susuyor. Bu suskunluk, bu vurdumduymazlık kabul edilemez. Bu pisliği derhal temizleyin. Kumarın fişini hemen, bu akşam çekin."

Anka Haber Ajansı

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