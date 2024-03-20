Ali Babacan'dan İktidarın Emekli Politikasına Tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın emeklilerle ilgili politikasına tepki gösterdi. Babacan, "80 yaşında bir teyzemiz, 80 yaşında bulaşıkçılık yapmak için iş arıyor. Ya 80 yaşında bir emeklimize emekli maaşının yetmeyip de bulaşıkçı olarak çalışmaya zorlayanlar utansın ya" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın emeklilerle ilgili politikasına tepki gösterdi. Babacan, "80 yaşında bir teyzemiz, 80 yaşında bulaşıkçılık yapmak için iş arıyor. Ya 80 yaşında bir emeklimize emekli maaşının yetmeyip de bulaşıkçı olarak çalışmaya zorlayanlar utansın ya" dedi.

Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Mersin’de vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan, emekliler üzerinden iktidara yüklendi.

Babacan, şöyle konuştu:

''16 milyon emeklimiz yakın tarihimizde görünmemiş bir sıkıntıyla karşı karşıya. Feryat ediyorlar. Gittiğim kaç yerde 70 yaşında, 80 yaşında insanların iki gözü iki çeşme ağladığına şahit oluyorum. "Geçinemiyoruz" diyorlar. "Kirayı ödedikten sonra kalan parayla temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamamız mümkün değil" diyorlar. "Komşuya ele dosta muhtaç hale geldik" diyorlar. 70 yaşında, 80 yaşında bir insanın çalışacak enerjisi, sağlığı yok ki tekrar çalışıp da para kazanmaya çalışsın. 80 yaşında bir teyzemiz, 80 yaşında bulaşıkçılık yapmak için iş arıyor. Ya 80 yaşında bir emeklimize emekli maaşının yetmeyip de bulaşıkçı olarak çalışmaya zorlayanlar utansın ya. Yazık bir günahtır. Ve bunu yıllardır yapıyorlar. Şu son dört beş yıldır sistematik bir şekilde, sistematik bir şekilde enflasyonu gerçek rakamdan daha düşük açıklıyorlar.''

Anka Haber Ajansı