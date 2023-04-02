Ali Babacan’dan Otizm Farkındalık Günü Mesajı: “Farklılığın Farkındayız. Eşitiz”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2 Nisan Otizm Farkındalık günü dolayısıyla, “Hiçbir şey, birbirimize beslediğimiz sevgi ve saygıdan daha güçlü olamaz. Farklılığın farkındayız. Eşitiz” mesajını paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2 Nisan Otizm Farkındalık günü dolayısıyla, “Hiçbir şey, birbirimize beslediğimiz sevgi ve saygıdan daha güçlü olamaz. Farklılığın farkındayız. Eşitiz” mesajını paylaştı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, resmi Twitter hesabından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü mesajını paylaştı. Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Hiçbir şey, birbirimize beslediğimiz sevgi ve saygıdan daha güçlü olamaz. Farklılığın farkındayız. Eşitiz.”

Anka Haber Ajansı