Ali Babacan’dan Özgür Özel’e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek İçin Geçmiş Olsun Telefonu

Ali Babacan’dan Özgür Özel’e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek İçin Geçmiş Olsun Telefonu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede tedavi altında bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede tedavi altında bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan ve hastanedeki tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duyduğu üzüntüyü ifade eden Babacan, Zeyrek’in tedavi süreciyle ve sağlık durumu hakkında Özel’den bilgi aldı.

Anka Haber Ajansı

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