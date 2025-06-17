Ali Babacan'dan Ümit Özdağ'a Geçmiş Olsun Mesajı

Ali Babacan'dan Ümit Özdağ'a Geçmiş Olsun Mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek Özdağ'a ve Zafer Partisi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek Özdağ'a ve Zafer Partisi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ'la ilgili tahliye kararını memnuniyetle karşıladım. Kendisine ve Zafer Partisi’ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hep söylüyoruz: Hürriyetin esas, tutuklu yargılanmanın istisna olması gerekir." ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'li Zeybek: İstanbul'un Toprağını Açık Artırmaya Çıkarmanıza Ve Talan Projelerinize İzin Vermeyeceğiz
Chp'li Zeybek: İstanbul'un Toprağını Açık Artırmaya Çıkarmanıza Ve Talan Projelerinize İzin Vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani İle Telefonda Görüştü
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda Ferdi Zeyrek İçin Fatiha Okundu
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda Ferdi Zeyrek İçin Fatiha Okundu
Chp'li Ösen: "Tarih, Şimşek’i Şirketleri Batıran Bakan Olarak Yazacak"
Chp'li Ösen: "Tarih, Şimşek’i Şirketleri Batıran Bakan Olarak Yazacak"
Chp’li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu Ve Arkadaşlarına Destek İçin Saraçhane’de Buluştu
Chp’li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu Ve Arkadaşlarına Destek İçin Saraçhane’de Buluştu
Ümit Özdağ Tahliye Edildi... Kemal Kılıçdaroğlu: "Ümit Özdağ'ın Tahliyesi Fevkalade Sevindiricidir"
Ümit Özdağ Tahliye Edildi... Kemal Kılıçdaroğlu: "Ümit Özdağ'ın Tahliyesi Fevkalade Sevindiricidir"
Ceyhan Belediye Meclisi'nde, Chp’li Sevil Aydar Yıldız Başkan Vekili Seçildi
Ceyhan Belediye Meclisi'nde, Chp’li Sevil Aydar Yıldız Başkan Vekili Seçildi