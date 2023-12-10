Ali Babacan’ın Annesi Güner Babacan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ali Babacan’ın Annesi Güner Babacan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın dün Ankara’da yaşamını yitiren annesi Güner Babacan, bugün Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Güner Babacan’ın cenaze törenine önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın dün Ankara’da yaşamını yitiren annesi Güner Babacan, bugün Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Güner Babacan’ın cenaze törenine önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 75 yaşındaki annesi Güner Babacan, dün Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güner Babacan için bugün, Ankara Hacı Bayram Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Güner Babacan’ın cenazesi Karşıkaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güner Babacan’ın Hacı Bayram Veli Camisi’ndeki cenaze törenine, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.

Anka Haber Ajansı

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