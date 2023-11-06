Ali Babacan’ın Babası Hilmi Babacan Hayatını Kaybetti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. DEVA Partisi’nin X (Twitter) hesabından “Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz” paylaşımı yapıldı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. DEVA Partisi’nin X (Twitter) hesabından “Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz” paylaşımı yapıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan 85 yaşında, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Babacan’ın vefat haberini DEVA Partisi X (Twitter) hesabından bugün duyurdu. Açıklama şöyle:

“Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.”

Hilmi Babacan’ın cenaze namazı yarın öğle vaktinde Hacı Bayram Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun taziye mesajı ise şöyle:

“DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun başsağlığı mesajı ise şöyle:

“Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın muhterem babası Hilmi Babacan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Ali Bey başta olmak üzere Babacan ailesine ve Deva Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Anka Haber Ajansı