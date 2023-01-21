Ali Babacan'ın partisi karıştı.. İstifalar sürüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın büyük tepki çeken SİHA çıkışının ardından, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Deva Partisi ilçe başkanı Mehmet Beyan ve yönetim kurulu üyeleri partilerinden istifa ederek Ali Babacan'a ve parti yönetimine tepki gösterdiler.

"SİHA'lara dokunacağız" çıkışıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepkiler dinmiyor. Babacan'ın Türkiye'nin yerli gururunu hedef alması parti içini de rahatsız etti. Bilecik'in Pazaryeri ilçesi DEVA Partisi ilçe başkanı Mehmet Beyan ve yönetim kurulu üyeleri partisinden topluca istifa etti.

İlçe Başkanı Mehmet Beyan istifa gerekçesinin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son günlerdeki İHA ve SİHA'lara yönelik yaptığı açıklamalara bağlarken, "Babacan'ın ifadelerinin şahsıma ters düştüğü kanaatindeyim" açıklamasını yaptı.

SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

Ali Babacan'ın sözlerine sosyal medyada çok sayıda vatandaşta tepki göstermişti.

Kaynak: Star.com.tr