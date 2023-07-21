Ali Gökçek: "Salçalı Makarna Ve Yoğurt Menüsü Bile Artık Öğrenciler İçin Bir Lüks Haline Geldi"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, “Başta öğrenci evleri olmak üzere, dar gelirli sofraların kurtarıcı öğünü olan salçalı makarna ve yoğurt menüsü bile artık öğrenciler için bir lüks haline geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte toplumun alım gücü düştü. Bu düşüşten en çok etkilenen kesimlerden biri de ne yazık ki öğrenciler oldu. 2018 yılında KYK bursu 470 TL’ydi. Bununla 209 paket makarna alınabiliyordu. Aradan geçti 5 yıl. Bugün öğrenci bursu 1250 TL. Güncel burs miktarı ile ise y

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, “Başta öğrenci evleri olmak üzere, dar gelirli sofraların kurtarıcı öğünü olan salçalı makarna ve yoğurt menüsü bile artık öğrenciler için bir lüks haline geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte toplumun alım gücü düştü. Bu düşüşten en çok etkilenen kesimlerden biri de ne yazık ki öğrenciler oldu. 2018 yılında KYK bursu 470 TL’ydi. Bununla 209 paket makarna alınabiliyordu. Aradan geçti 5 yıl. Bugün öğrenci bursu 1250 TL. Güncel burs miktarı ile ise yalnızca 90 paket makarna alınabiliyor” dedi.

Ali Gökçek, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) üniversite öğrencilerine verdiği öğrenim kredisinin 2018 ve 2023 yıllarındaki alım gücünü karşılaştırdı. Gökçek, açıklamasında şunları kaydetti:

"SALÇALI MAKARNA VE YOĞURT MENÜSÜ BİLE ARTIK ÖĞRENCİLER İÇİN BİR LÜKS HALİNE GELDİ"

"Başta öğrenci evleri olmak üzere, dar gelirli sofraların kurtarıcı öğünü olan salçalı makarna ve yoğurt menüsü bile artık öğrenciler için bir lüks haline geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte toplumun alım gücü düştü. Bu düşüşten en çok etkilenen kesimlerden biri de ne yazık ki öğrenciler oldu. 2018 yılında KYK bursu 470 TL’ydi. Bununla 209 paket makarna alınabiliyordu. Aradan geçti 5 yıl. Bugün öğrenci bursu bin 250 TL. Güncel burs miktarı ile ise yalnızca 90 paket makarna alınabiliyor.

"AKP'NİN EKONOMİYİ İFLAS ETTİREN POLİTİKALARININ SONUCUNDA, SON 5 YILDA ÖĞRENCİLERİN ALIM GÜCÜNDE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI"

“On binlerce üniversite öğrencisinin tek geçim kaynağı, KYK’dan aldıkları burs ve krediler. Özellikle ailelerinden ayrı başka bir şehirde yaşayan öğrenciler için bu burslar hayati bir öneme sahip. Ancak AKP’nin ekonomiyi iflas ettiren politikalarının sonucunda, son 5 yılda öğrencilerin alım gücünde büyük bir düşüş yaşandı. Enflasyon karşısında öğrenci kredi ve bursları eridi. İşçinin, emeklinin, memurun sofrasının da tadı kalmadığı gibi öğrencilerin sofrasının da beti bereketi kalmadı. AKP iktidarı, gariban öğrencinin sofrasından 119 paket makarnasını, 20 adet yoğurdunu, 20 adet salçasını, 23 adet ayçiçeği yağını çaldı."

Anka Haber Ajansı