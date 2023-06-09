Ali Gökçek'ten Bakan Tunç’a: "Türkiye Cumhuriyeti’nde Bıyık Çizmek Suç Mudur"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Mersin’de 16 yaşındaki lise öğrencisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişine bıyık çizdiği için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanmasını Meclis gündemine taşıdı. Gökçek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Türkiye Cumhuriyeti’nde bıyık çizmek suç mudur” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Mersin’de 16 yaşındaki lise öğrencisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişine bıyık çizdiği için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanmasını Meclis gündemine taşıdı. Gökçek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Türkiye Cumhuriyeti’nde bıyık çizmek suç mudur” diye sordu.

Ali Gökçek, cumhurbaşkanına hakaret davalarına ilişkin, Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Gökçek, önergesinde şunları kaydetti:

“AKP SAYESİNDE ‘KEL’ DEMEK, BIYIK ÇİZMEK SUÇ TEŞKİL EDER HALE GELDİ”

“Hemen her yıl binlerce vatandaşımız cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınıyor, hakim karşısına çıkıyor. Erdoğan, hakkında en çok hakaret davası açılan Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. AKP iktidarı, ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan uygulamaları ile Abdülhamid’in istibdat rejimini bile geride bıraktı. Abdülhamid’in istibdat rejiminde ‘burun’ demek yasaktı, AKP sayesinde ‘kel’ demek, bıyık çizmek suç teşkil eder hale geldi.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE BIYIK ÇİZMEK SUÇ UNSURU MUDUR”

CHP’li Gökçek, Bakan Tunç’a şu soruları yöneltti:

“Önerge tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde TCK 299 kapsamında kaç kişi hakkında cumhurbaşkanına hakaret davası açılmıştır? Bunların yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu kişilerden kaçı hakkında gözaltı veya tutuklama kararı çıkartılmıştır?

Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kovuşturma sayısı kaçtır?

Önerge tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde TCK 301 kapsamında kaç kişi hakkında dava açılmıştır?

Bu davaların kaçında kişilerin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilmiştir?

Önerge tarihi itibariyle TCK 299 kapsamında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır?

Mersin’deki lise öğrencisinin bıyık çizdiği iddiasıyla cumhurbaşkanına hakaret suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği doğru mudur?

Türkiye Cumhuriyeti’nde bıyık çizmek suç unsuru mudur?

Geçmiş dönemde siyasilere yönelik ‘kel’ demenin suç unsuru kabul edildiği düşünülürse yeni dönemin suç unsuru da bıyık mı olacaktır?”

Anka Haber Ajansı