Ali Mahir Başarır, Bilecik'te: "Bizim Adaylarımız Su Gibi Temiz"

GÖKAY ŞİMŞEK

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı’nın aday tanıtım toplantısında konuştu. Başarır, "Bizim adaylarımız su gibi temiz. 2019- 2024 arası görev yapan belediye başkanlarımız halkın parasına el uzatmadı. İşte İstanbul, işte Ankara, işte Adana, İşte Bilecik" dedi.

CHP’nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"VATAN, BAYRAK KİM, SİZ KİMSİNİZ?"

"Seçildiğim günden bugüne kadar üçüncü kez Bilecik’e geliyorum. Bugün çok daha anlamlı bir sebeplerden dolayı geliyorum. 2019’da bir belediye başkanı seçtik. Şunu herkes bilsin; Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını belirler. Adaylar seçilir ama biz belediye başkanlığımızı beş yıl içerisindeki faaliyetlerine bakarız. Bir; halkan sahip çıkıyor mu? İki; tüyü bitmemiş yetimin hakkını, parasını koruyor mu? Üç; partisiyle, bürokratlarla, halkla uyumlu mu? Şimdi herkes bilsin, biz AKP değiliz. Biz halka ve hakka yapılan hatayı affetmeyiz. Biz belediye başkan adaylarımız belirlerken vatanına, toprağına, bayrağına, bu halkın parasına namus olarak kabul eden bir belediye başkanı seçiyoruz. Şimdi bize milliyetçilik dersi veren partilere bakıyorum. AKP, HÜDA-PAR diye bir partiyi Meclis'e taşıdı. Beraber yürüyorlar, ittifak ortakları. 81 vilayetin 85 milyonunu bütçesini savunmak da HÜDA-PAR’ın Genel Başkanı’na düştü ve bugün HÜDA-PAR Diyarbakır Bismil adayını açıkladı. Kim biliyor musunuz; 2001’de vefat eden Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ın cinayetinden yargılanan biridir. Vatan, bayrak kim, siz kimsiniz?

"BİZİM ADAYLARIMIZ SU GİBİ TEMİZ"

Bir de bizim belediye başkanlarımız ve adaylarımız var. Bayrağı ve bu toprakları namus olarak kabul eden Melek Mızrak Subaşı gibi adaylarımız var. Bizim adaylarımız su gibi temiz. 2019-2024 arası görev yapan belediye başkanlarımız halkın parasına el uzatmadı. İşte İstanbul, işte Ankara, işte Adana, işte Bilecik. Tarihler boyu hata yapan olabilir, yanlış yapan olabilir. Burada önemli olan yanlış yapana derhal gereğini yapabilmektir. Biz böyle de bir partiyiz. Ben buradan Türkiye'ye sesleniyorum; bizim bu adaylarımız yepyeni binalar inşa ediyorlar. Yeni şehirler inşa ediyorlar. Bugün emekli, işçi, öğrenci geçinemeyecek durumda. Bizim belediyeler belediyenin bütçesini vakıflara, müteahhitlere değil halka emekli, çiftçiye, öğrenciye veriyor. İstanbul'u ve Türkiye'yi kurum kurum kurutanlara değil yeşertenleri aday yapıyor.

"BİLECİK HALKI 31 MART’TA SANDIKLARI DOLDURUR"

Ben Bilecik’i biliyorum; kurtuluşun ve kuruluşun şehrine güveniyorum. Bu kadim şehir ilk kez bir belediye başkanına sahip oldu ve 31 Mart akşamı bir kez daha rekor oyla seçecek. Aslında Bilecik Belediye Başkanı’nı seçmiştir ama olmadı odasını boşalttılar. Ben burada diyorum ki, onlar odayı boşaltsın, Bilecik halkı da 31 Mart’ta sandıkları doldurur. Bilecik evladına sahip çıksın, bir kadın belediye başkanına sahip çıksın. Bakın bir buçuk yılda onu Türkiye'de tanımayan kalmadı. Bir beş yılda bir görev yaparsa Bilecik’i sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtacağız. Ben size güveniyorum, Bilecik’e güveniyorum."

Anka Haber Ajansı