Ali Mahir Başarır: Bu İktidar Döneminde, Bürokraside, Devlete Değil Hükümete Sadakat Anlayışı Öne Çıkmıştır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin’in halen görevinin başında olmasına rağmen AKP Karaman Milletvekili aday adaylığını sosyal medya üzerinden duyurmasıyla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi. Başarır, “Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün bu kanun tanımaz cesareti, AKP iktidarının yargı üzerindeki etkisi ve baskısından kaynaklanmaktadır. Bu davranışın altında, ‘nasıl olsa iktidar partisinden aday adayıyım, bana bir şey olmaz’ anlayışı yatmaktadır. Maale

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin’in halen görevinin başında olmasına rağmen AKP Karaman Milletvekili aday adaylığını sosyal medya üzerinden duyurmasıyla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi. Başarır, “Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün bu kanun tanımaz cesareti, AKP iktidarının yargı üzerindeki etkisi ve baskısından kaynaklanmaktadır. Bu davranışın altında, ‘nasıl olsa iktidar partisinden aday adayıyım, bana bir şey olmaz’ anlayışı yatmaktadır. Maalesef bu iktidar döneminde, bürokraside, devlete sadakat değil, hükümete sadakat anlayışı öne çıkmıştır. Bu durum, devletin kendi iç mekanizmasını bozmaktır, liyakat ilkesini sadakat anlayışına çevirmektir” dedi.

Ali Mahir Başarır, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle bugün TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık" başlıklı 7. maddesini hatırlattı. Başarır, “Maalesef bu iktidar döneminde, bürokraside, devlete sadakat değil hükümete sadakat anlayışı öne çıkmıştır. Bu durum, devletin kendi iç mekanizmasını bozmaktır, liyakat ilkesini sadakat anlayışına çevirmektir. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü sadece bir örnektir. Hemen hemen her gün medya üzerinden buna benzer olayları okumaktayız” değerlendirmesinde bulundu.

“BÖYLE ZİHNİYET OLUR MU”

Milli Eğitim Bakanı'na seslenen Başarır, “Böylesine önemli bir kurumda önemli bir görev ifa eden birinin kanun bilmezliğine mi yanayım, yoksa böyle birine çocuklarımızın eğitimini emanet eden zihniyete mi yanayım? Neye yanayım? Böyle zihniyet olur mu? Allah bilir, bu kişinin siyasi parti üyeliği de vardır. Sanırım İlçe Mili Eğitim Müdürü, ‘partili Cumhurbaşkanı varsa partili İlçe Milli Eğitim Müdürü neden olmasın’ diye düşünmüştür” dedi.

“MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMEMİŞTİR”

Ali Mahir Başarır, önergesinde şunları kaydetti:

“Silifke İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, hâlâ görevinin başındayken ve yasal seçim takvimi ortada yokken sosyal medya hesaplarından AK Parti Karaman Milletvekili aday adaylığını paylaşmaktan çekinmemiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık" başlıklı 7. maddesinde, "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar” ifadeleri yer almaktadır.”

“BU CESARETİN ALTINDA, İKTİDAR PARTİSİNİN YARGI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BASKISI MI YATMAKTADIR”

Ali Mahir Başarır, Bakan Özer’e şu soruları yöneltti:

“İlgili kanunlara açıkça aykırı davranış ve eylemde bulunan Silifke İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne olmuştur? Başlatılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, daha seçim takvimi dahi açıklanmamışken bir siyasi parti logosu altında milletvekili aday adaylığını hangi cesaretle sosyal medya üzerinden paylaşmıştır? Bu cesaretin altında, iktidar partisinin yargı üzerindeki etkisi ve baskısı mı yatmaktadır?

657 sayılı Kanun’dan bihaber olan Mustafa Sezgin’in siyasi parti üyeliği de var mıdır?”

Anka Haber Ajansı