Ali Mahir Başarır: “Bu Meclis'te Araştırma Komisyonu Kurulması İçin Yurttaşlarımızın Ölmesi Mi Gerekiyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; "Bu Meclis'te bir şeyin araştırılması için, bir komisyon kurulması için tren kazasında yurttaşlarımızın mı ölmesi gerekiyor? İliç’te maden faciasında işçilerimizin toprak altında günlerce, aylarca kalması mı gerekiyor? Diyarbakır'da, Antalya’da, Muğla’da orman yangınında yurttaşlarımızın ölmesi mi gerekiyor" diye konuştu.

(TBMM)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; "Bu Meclis'te bir şeyin araştırılması için, bir komisyon kurulması için tren kazasında yurttaşlarımızın mı ölmesi gerekiyor? İliç’te maden faciasında işçilerimizin toprak altında günlerce, aylarca kalması mı gerekiyor? Diyarbakır'da, Antalya’da, Muğla’da orman yangınında yurttaşlarımızın ölmesi mi gerekiyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP heyeti olarak yangının yaşandığı Diyarbakır ve Mardin’de bulunduklarına işaret ederek AKP grubunun orman yangınlarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacağını bir müjde gibi sunmasına, “Bu Mecliste bir şeyin araştırılması için, bir komisyon kurulması için tren kazasında yurttaşlarımızın mı ölmesi gerekiyor? İliç’te maden faciasında işçilerimizin toprak altında günlerce, aylarca kalması mı gerekiyor? Diyarbakır'da, Antalya’da, Muğla’da orman yangınında yurttaşlarımızın ölmesi mi gerekiyor? Tüm gruplar bu olaylarla ilgili, bu vakalarla ilgili defalarca araştırma önergesi verdi, niye reddedildi? Belki çok önce bir komisyon kurulsaydı bu olaylar yaşanmayacaktı” sözleriyle tepki gösterdi.

Olayın bambaşka bir boyutuna değinmek istediğini ifade eden Başarır, “Diyarbakır'da iki tane köyde yangın çıktıktan sonra Mardin’de Keleke köyüne doğru yangın gelirken oradaki yurttaşlar yangına doğru koşuyor; buğday tarlalarını, hayvanlarını korumak için yanıyorlar çünkü o insanların 3 dönüm tarlası var, 2 tane koyunu var, 1 tane ineği var; ya açlıktan ölecekler ya yangından ölecekler ve yangından ölüyor o insanlar ama bu drama burada konuşan hiçbir Diyarbakır milletvekili, Mardin milletvekili değinmiyor” dedi.

"Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi yangınların birinci sebebi"

Tüm milletvekillerinin Diyarbakır'a, Mardin’e, Siirt'e Şırnak’a gitmesi gerektiğini dile getiren Başarır, “Gerçekten bir felaket var, insanlar büyük sıkıntılar içerisinde ve hâlâ haklılar çünkü orası afet bölgesi ilan edilmedi. Şimdi, sebeplerini konuşmuyoruz, neyi konuşuyoruz? “Helikopter geldi mi, itfaiye geldi mi? Bakın, şunu söyleyeyim: Yangınların sebebi Muğla’da da Antalya’da da Diyarbakır'da da aynı. “DEDAŞ” diye elektrik şirketine vermişsiniz elektrik dağıtım işlerini; fatura ödenmezse anında elektrik kesilir, en küçük hatada cezalar kesilir, elektrik kablo bakımları yapılmaz. Bu şirketlerin, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi bu yangınların birinci sebebidir” dedi.

CHP’li Başarır sözlerini şöyle tamamladı:

"Diyarbakır'da kurumları, belediyeleri, baroları dolaştıktan sonra Diyarbakır Belediye Başkanı bir şey söyledi, dedi ki: “Sekiz yıl kayyum yönetti, maalesef ki kayyum bir tek itfaiye yatırımı yapmadığı gibi itfaiye daire başkanlığının bütçesinden 8 milyonu da başka daire başkanlıklarına aktardı. Yahu, burada bir kişi sorumluluk almıyor. Bence olayı bir bütün olarak değerlendirelim. Komisyon kurulması olumlu ama neden bu kadar gecikti onu da ülkemin takdirine bırakıyorum."

Anka Haber Ajansı