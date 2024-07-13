Ali Mahir Başarır: “Danıştay Karaduvar'da Bizi Haklı Gördü. Mersin’in Bir Karış Toprağını Kirlettirmeyiz”

Ali Mahir Başarır: “Danıştay Karaduvar'da Bizi Haklı Gördü. Mersin’in Bir Karış Toprağını Kirlettirmeyiz”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Karaduvar Mersin’in en güzel, en tarihi mahallelerinden bir tanesi. Biz oraya gerçek anlamda yatırım bekliyoruz; sahil bandı projesi kapsamında turizme açılması ve bu yönde yatırımların olmasını bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanı, 2020’de Toros Tarım A.Ş.’ye orayı endüstri bölgesi ilan etmişti. Danıştay bizi haklı gördü. Ve Cumhurbaşkanı kararnamesini iptal etti. Mersin’in bir santim toprağını kirletmeyiz, kirlettirmeyiz, buna izin vermeyiz" dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Karaduvar Mersin’in en güzel, en tarihi mahallelerinden bir tanesi. Biz oraya gerçek anlamda yatırım bekliyoruz; sahil bandı projesi kapsamında turizme açılması ve bu yönde yatırımların olmasını bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanı, 2020’de Toros Tarım A.Ş.’ye orayı endüstri bölgesi ilan etmişti. Danıştay bizi haklı gördü. Ve Cumhurbaşkanı kararnamesini iptal etti. Mersin’in bir santim toprağını kirletmeyiz, kirlettirmeyiz, buna izin vermeyiz" dedi.

Mersin’in sahil bölgelerinden olan Karaduvar Mahallesi’nde 2020 yılında 150 bin metrekarelik bir alanı "'Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi'" ilan eden Cumhurbaşkanı Kararı iptal edildi.

Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen tarafından açılan davada, Danıştay 10. Dairesi, hukuka uygun olmayan "'ÇED olumlu'" raporunun iptaliyle Cumhurbaşkanı Kararı’nı da hukuka uygun bulmadı ve iptal etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başarır, şunları söyledi:

''Karaduvar Mersin’in en güzel, en tarihi mahallelerinden bir tanesi. Biz oraya gerçek anlamda yatırım bekliyoruz; sahil bandı projesi kapsamında turizme açılması ve bu yönde yatırımların olmasını bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanı, 2020’de Toros Tarım A.Ş.’ye orayı endüstri bölgesi ilan etmişti. Çevreyi kirletecekti. Karaduvar’ı yaşanmayacak hale getirecekti. 27. Dönem Milletvekilleri Alpay Antmen, Cengiz Gökçel ve ben Ali Mahir Başarır, Danıştay’da dava açtık. Danıştay bizi haklı gördü. Burada hiçbir koşul oluşmamış. Burada "bölge, doğal güzellikler, Karaduvar talan edilemez, kirletilemez" dedi ve Cumhurbaşkanı kararnamesini iptal etti. Bu yanlış karar yargıdan döndü. Mersin adına, Karaduvar adına çok teşekkür ediyorum. Geçen dönem beraber görev yaptığım Cengiz Gökçel’e, Alpay Antmen’e teşekkür ediyorum. Mersin’in bir santim toprağını kirletmeyiz, kirlettirmeyiz, buna izin vermeyiz.''

Anka Haber Ajansı

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