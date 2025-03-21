Ali Mahir Başarır: "Devletin Kolluk Gücünü Zorbalığın Aracı Haline Getirdiniz"

Ali Mahir Başarır: "Devletin Kolluk Gücünü Zorbalığın Aracı Haline Getirdiniz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevden alınmasıyla yürüyüş yapan avukatlara polisin müdahale etmesine tepki göstererek, "Seçilmiş baro yönetimini, baroya yürürken engelleyen, orantısız müdahale emri veren bir iktidarla karşı karşıyayız! Devletin kolluk gücünü zorbalığın aracı haline getirdiniz! Siz darbecisiniz" dedi.

(ANKARA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevden alınmasıyla yürüyüş yapan avukatlara polisin müdahale etmesine tepki göstererek, "Seçilmiş baro yönetimini, baroya yürürken engelleyen, orantısız müdahale emri veren bir iktidarla karşı karşıyayız! Devletin kolluk gücünü zorbalığın aracı haline getirdiniz! Siz darbecisiniz" dedi.

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevden alınmasının ardından avukatlar tepki göstermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'nden İstanbul Barosu'na yürüdü. Yürüyüş sırasında polisler, avukatlara müdahale etti, arbede yaşandı. Olaya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Seçilmiş baro yönetimini, baroya yürürken engelleyen, orantısız müdahale emri veren bir iktidarla karşı karşıyayız! Devletin kolluk gücünü zorbalığın aracı haline getirdiniz! Siz darbecisiniz! Siz korkaksınız!"

Anka Haber Ajansı

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