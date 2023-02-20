Ali Mahir Başarır: “İnsanlar Deprem Bölgesinde Mücadele Ederken, Siz Burada Mersin’i Kazıyorsunuz”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silifke'ye bağlı Tisan'da yapılacak bin 200 konutluk inşaat projesine ilişkin, “On binlerce vatandaşımız enkaz altında ama utanmadan sıkılmadan bu zihniyet burayı imara açıyor ve şu anda iş makineleri burayı talan ediyor. Hiç utanma yok mu sizde? Şu anda bu iş makineleri, burada çalışan işçilerin hepsinin Hatay’da, Maraş’ta, Malatya’da deprem bölgesinde olması lazım. İnsanlar, Hatay ve Malatya’da, Maraş’ta mücadele ederken siz burada Mersin’i kazıyorsunuz” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silifke'ye bağlı Tisan'da yapılacak bin 200 konutluk inşaat projesine ilişkin, “On binlerce vatandaşımız enkaz altında ama utanmadan sıkılmadan bu zihniyet burayı imara açıyor ve şu anda iş makineleri burayı talan ediyor. Hiç utanma yok mu sizde? Şu anda bu iş makineleri, burada çalışan işçilerin hepsinin Hatay’da, Maraş’ta, Malatya’da deprem bölgesinde olması lazım. İnsanlar, Hatay ve Malatya’da, Maraş’ta mücadele ederken siz burada Mersin’i kazıyorsunuz” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silifke Yeşilovacık Mahallesi’ne bağlı Tisan’da yapımına başlanan bin 200 dairelik inşaat projesine ilişkin iktidarı eleştirdi. Başarır, şunları söyledi:

“YAZIKLAR OLSUN, UTANIN DİYECEĞİM AMA SİZ BU DUYGUNUZU ÇOKTAN YİTİRMİŞSİNİZ”

“Mersin Silifke Tisan’dayız. Burası Türkiye’nin en güzel koyu birinci, dünyada 13 en güzel koydan bir tanesi ve şu anda deprem bölgesinde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. On binlerce vatandaşımız enkaz altında ama utanmadan, sıkılmadan bu zihniyet burayı imara açıyor ve şu anda iş makineleri burayı talan ediyor. Hiç utanma yok mu sizde? Şu anda bu iş makineleri, burada çalışan işçilerin hepsinin Hatay’da, Maraş’ta, Malatya’da deprem bölgesinde olması lazım. Buraya bin 200 tane konut yapacaksınız sit alanına ve bu ülkede deprem olmuş imar yüzünden, çarpık yapılaşma yüzünden, beton talanınız yüzünden ve utanmadan sıkılmadan, orada insanlar, Hatay ve Malatya’da Maraş’ta mücadele ederken siz burada Mersin’i kazıyorsunuz. Yazıklar olsun, utanın diyeceğim ama siz bu duygunuzu çoktan yitirmişsiniz iktidar olarak.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE ŞÜREKASI DOĞAYA KARŞI DİKLENİYOR”

Ben anlamıyorum, Recep Tayyip Erdoğan ve şürekası doğaya karşı dikleniyor, yeşile karşı dikleniyor, depreme karşı, afetlere karşı dikleniyor ve sonuç Hatay’da, bakın Hatay şurada, üç saatte Hatay’dayız ve bu çarpık yapılaşma, imar yüzünden insanlar ölmüş ve iş makineleri burada doğayı katlediyor. Bin 200 tane Türkiye’nin en güzel koyuna inşaat yapılacakmış, yazık ve buna dava da açtı Mersin Büyükşehir Belediyesi, dava sonucunu da beklemiyorlar. Deprem beklemiyorlar, yargı beklemiyorlar, halkı dinlemiyorlar. Ben soruyorum, kimler, hangi bürokratlar buradan daire aldı? Ona bu imzayı atan bu şehrin yöneticileri daire aldı mı almadı mı? Ama şunu bilsinler iki ay daha burayı kazarlar. Üç ay sonra onları o greydere bindirip Hatay’daki müteahhitler gibi cezaevine yollarız.

CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ise konuya ilişkin şöyle konuştu:

“İNSANLAR DEPREMDE GÖÇÜĞÜN ALTINDA KALMIŞKEN, TİSAN RANT UĞRUNA TALAN EDİLİYOR”

“Türkiye’nin, dünyanın en güzel koylarından biri olan Tisan, bugün ranta kurban ediliyor. İnsanlar depremde Hatay’da, Maraş’ta, Malatya’da canlarıyla mallarıyla bir göçüğün altında kalmışken rant uğruna talan edilen Tisan’a yazıklar olsun. Burada yerel yöneticilere özellikle Tayyip Erdoğan’ın yaratmış olduğu bu rant düzenine son verilecek gün çok yakın.”

Anka Haber Ajansı