Ali Mahir Başarır: "Mesut Kocagöz'ü Tutuklamadınız Kepez'in İradesini Tutukladınız"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün Antalya'daki teleferik kazasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin “Binlerce insanın yüzde 50 oyuyla 30 yıl sonra kazanılmış Kepez ve gerçekten sorumluluğu olmayan denetim görevini yapmış ve istifa ettikten sonra 3 kere denetlenmiş bir tesis için belediye başkanı tutuklanıyor. Siz Mesut Kocagöz'ü tutuklamadınız, Kepez'in iradesini tutukladınız” dedi.

ÖZGE ALTUNSU ÖZKAN

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün Antalya'daki teleferik kazasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin “Binlerce insanın yüzde 50 oyuyla 30 yıl sonra kazanılmış Kepez ve gerçekten sorumluluğu olmayan denetim görevini yapmış ve istifa ettikten sonra 3 kere denetlenmiş bir tesis için belediye başkanı tutuklanıyor. Siz Mesut Kocagöz'ü tutuklamadınız, Kepez'in iradesini tutukladınız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazası soruşturması kapsamında teleferiğin bağlı olduğu ANET’in eski genel müdürü Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili Antalya Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Başarır, şunları söyledi:

“Hayatımda böyle bir karar görmedim. YSK’nın belirlemiş olduğu seçim takvimini yani 1 Aralık’ı kabul etmeyen ona göre seçilmiş bir belediye başkanını "18 Aralık’ta istifa ettin" deyip tutuklayan bir mahkeme var burada. Ben kendisine sesleniyorum yapmayın. Bu ülkeye, bu ilçeye, bu belediye başkanına, bu güzel insanlara bu kötülüğü yapmayın. Sizin bu ülkedeki birinci göreviniz adaleti sağlamak, adalet dağıtmak. Bizim kendimizi güvende hissettirmek ama görüyorum ki hiç güvende değiliz. Binlerce insanın yüzde 50 oyuyla 30 yıl sonra kazanılmış Kepez ve gerçekten sorumluluğu olmayan, denetim görevini yapmış ve istifa ettikten sonra 3 kere denetlenmiş bir tesis için belediye başkanı tutuklanıyor. Çorlu’da gerçek suçlular var burada suçsuz insanı tutukladınız. Çorlu’da gerçek suçlular 11 duruşma sonra tutuklanabildi. Burada suçsuz, günahsız bir belediye başkanını tutukladınız. Gelin tahliye kararı verin, siz çünkü Mesut Kocagöz’ü tutuklamadınız Kepez’in iradesini tutukladınız. Buna izin vermeyeceğiz biz bu adliyedeyiz.”

Anka Haber Ajansı