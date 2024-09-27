Ali Mahir Başarır: Mevzuata Uyan Öğretmenlerimiz Değil, Onlara Ceza Kesenler Soruşturulmalıdır

Ali Mahir Başarır: Mevzuata Uyan Öğretmenlerimiz Değil, Onlara Ceza Kesenler Soruşturulmalıdır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de iki öğretmene, Diyanet'in okullarda ders vermesini engelledikleri gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Başarır, "Öğretmenlerimize açılan bu soruşturma ve akabinde verilen aylıktan kesme cezası kabul edilemez. Burada asıl incelenmesi gereken İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlerinin tutumudur" dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de iki öğretmene, Diyanet'in okullarda ders vermesini engelledikleri gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Başarır, "Öğretmenlerimize açılan bu soruşturma ve akabinde verilen aylıktan kesme cezası kabul edilemez. Burada asıl incelenmesi gereken İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlerinin tutumudur" dedi.

Mersin'de iki öğretmene, Diyanet'in okullarda ders vermesini engelledikleri gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılmasına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi.

Öğretmenlerin mevzuat hükümlerini yerine getirdiği ifade eden CHP’li Başarır şunları söyledi:

"Diyanet aracılığıyla il ya da ilçe müftülüklerinin vereceği dini eğitimle ilgili, velilerden izin dilekçesi alınması gerektiğine dair öğrencilerini bilgilendirmeleri gereken öğretmenlerimize açılan bu soruşturma ve akabinde verilen aylıktan kesme cezası kabul edilemez. Burada asıl incelenmesi gereken İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlerinin tutumudur. Küçücük çocukları dini istismar ederek kendi kirli siyasetlerine bulaştıran bu müdürlüklere soruşturma açılmalıdır."

Anka Haber Ajansı

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