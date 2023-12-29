Ali Mahir Başarır: "Takımlarımızı Çekin, Türkiye'yi Daha Fazla Utandırmayın"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün akşam Suudi Arabistan’da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddialarına "Bu bizim için ülkemiz için cinnet sebebi, yerli ve milli arkadaşlar. Takımlarımızı çekin, Türkiye'yi ve bu ülkeyi daha fazla utandırmayın. Biliyorum, siz o duyguyu çoktan yitirdiniz ama bizim için İstiklal Marşı, Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmazsa olmaz" diye tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün akşam Suudi Arabistan’da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddialarına "Bu bizim için ülkemiz için cinnet sebebi, yerli ve milli arkadaşlar. Takımlarımızı çekin, Türkiye'yi ve bu ülkeyi daha fazla utandırmayın. Biliyorum, siz o duyguyu çoktan yitirdiniz ama bizim için İstiklal Marşı, Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmazsa olmaz" diye tepki gösterdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu iddiaya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Cumhuriyet’in 100’üncü yılında tüm ısrarımıza ve muhalefetimize rağmen Süper Kupa finalini Riyad’da oynatacaklardı. Yapmayın dedik, takımlar, herkes, tüm ülke muhalefet etti. Ama bugün görüyoruz ki utanarak, üzülerek söylüyorum, İstiklal Marşımızın okunmasını tartışıyorlar. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını, tişörtlerini tartışıyorlar. Bir parça utanın.

Bu hafta Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümü. Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu bizim için ülkemiz için cinnet sebebi, yerli ve milli arkadaşlar. Takımlarımızı çekin, Türkiye'yi ve bu ülkeyi daha fazla utandırmayın. Biliyorum, siz o duyguyu çoktan yitirdiniz ama bizim için İstiklal Marşı, Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmazsa olmaz."

Anka Haber Ajansı