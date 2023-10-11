Ali Mahir Başarır: “Tüm Dünyaya Sesleniyoruz: Savaşı Durdurun, Siviller, Çocuklar Ölmesin”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “İsrail insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Siviller ölüyor, ölmeye devam edecek. O yüzden tüm dünya, tüm dünya ülkeleri bir an önce bir adım atmalı. Ateşkes sağlanmalı. Çocuklar, kadınlar, siviller ölmemeli. Bu konu, iç siyasete malzeme yapılmadan gerekli baskılar yapılmalı. CHP Grubu olarak tüm dünyaya sesleniyoruz: Savaşı durdurun, siviller, çocuklar ölmesin” dedi. Başarır, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesiyle ilgili de “Çalışan emeklilere bu para veril

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “İsrail insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Siviller ölüyor, ölmeye devam edecek. O yüzden tüm dünya, tüm dünya ülkeleri bir an önce bir adım atmalı. Ateşkes sağlanmalı. Çocuklar, kadınlar, siviller ölmemeli. Bu konu, iç siyasete malzeme yapılmadan gerekli baskılar yapılmalı. CHP Grubu olarak tüm dünyaya sesleniyoruz: Savaşı durdurun, siviller, çocuklar ölmesin” dedi. Başarır, emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesiyle ilgili de “Çalışan emeklilere bu para verilmiyor. Neden? Çünkü, onların ihtiyacı yokmuş. Eğer bir emekli, taksicilik, pazarcılık yapıyorsa aç kaldığı için yapıyor. Bu senin ayıbın Erdoğan” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM’de basın toplantısı yaptı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başarır, şunları söyledi:

“Kız çocukları cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğruyor. Zorla evlendiriliyorlar. Şiddete ve yoksulluğa maruz bırakılıyorlar. Eğitim, beslenme ve güvenli bir yaşam hakkı gözetilmiyor. Bu nedenlerle kız çocuklarının güçlendirmesi, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek istiyoruz. Ülkemizde kız çocuklarımız, nüfusun yarısını oluşturuyor. Kız ve erkek çocukların okullaşma oranı neredeyse aynı ama istatistiklere baktığımız zaman kız çocukları, okula gitme oranı 600 bin daha az. Bir ülke için bu utanç verici bir durumdur. TÜİK’e göre 2002’den 2022’ye kadar 742 bin 565 kız çocuğu evlendirilmiş. 2022’de 11 520 kız çocuğu evlendirilmiş. Bu sayı, dini nikah ve gayri resmi evliliklerde görülüyor. Kız çocuklarının okulda uzaklaşması, yoksullukla boğuşması, erken yaşta evlendirilmesi, çocuk yaşta doğum yapması çözülmeye muhtaç, acil sorunlardır. Daha adil, daha eşit, daha insani bir gelecek sunmalıyız ama üzülerek söylüyorum ki özellikle köylerde taşımalı eğitim nedeniyle kız çocukları daha az eğitime erişebiliyor.

“NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN BU TARİKATLARA ÇOCUKLARIMIZI TESLİM ETMEYELİM. BU YURTLARI KAPATIN”

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre günden güne soruşturma ve kovuşturma sayıları, çocuk istismarından dolayı artıyor. 2016’da 88 olan dosya sayısı, ceza mahkemelerinde 118’e çıkmış bugün. Bir ülke için bu da bir utanç meselesidir. Karaman Ensar Vakfı’nda yaşanan rezaletleri hep beraber gördük. Hiçbir önlem alınmadı; alınan önlemler de sadece kağıtlarda kaldı. Bugün malesef ki İstanbul Süleymancılar cemaatine bağlı Osmangazi Arifiye Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdu’nda 11 yaşında bir çocuğun sistematik olarak cinsel istismara maruz kaldığını görüyoruz. Çocuğun söyledikleri, vicdanları, tüyleri diken diken yapan bir durum. Niye bunlardan ders almıyoruz? Ben Bakan’a bir kez daha söylüyorum: Ne olduğu belli olmayan bu tarikatlara çocuklarımızı teslim etmeyelim. Bu yurtları kapatın. Eğitimi tek ve tek milli eğitim verir. Öğretmenlerimiz, okullarımız verir. Artık tarikatlarda, yurtlarda yaşanan rezaletlere son verilmesini istiyoruz.

“TÜM DÜNYAYA SESLENİYORUZ: SAVAŞI DURDURUN, SİVİLLER, ÇOCUKLAR ÖLMESİN”

7 Ekim saldırısından sonra İsrail, Filistin’e saldırılarını günden güne artırıyor. Gazze’yi denizden ve karadan bombalıyor. Şu anda yoğun bir şekilde siviller, çocuklar insanlar ölüyor. Mısır’daki sınır kapısı da kapandı. Tam bir Gazze kuşatma altında. Elektrik yok, yaşam koşulları yok. Hafta sonu Hamas’ın yapmış olduğu saldırının kabul edilebilir tarafı yok. Filistin meselesi sadece Hamas’a bırakılmayacak kadar mühim bir mesele. Tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele. Ama İsrail bunun üzerine insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Siviller ölüyor, ölmeye devam edecek. O yüzden tüm dünya, tüm dünya ülkeleri bir an önce bir adım atmalı. Ateşkes sağlanmalı. Çocuklar, kadınlar, siviller ölmemeli. Bu konu, iç siyasete malzeme yapılmadan gerekli baskılar yapılmalı. Bu konuda yarın Meclis’te genel görüşme yapılacak tüm partilerin imzasıyla. Orada görüşlerimizi tek tek anlatacağız. Bir kez daha buradan CHP Grubu olarak tüm dünyaya sesleniyoruz: Savaşı durdurun, siviller, çocuklar ölmesin.

“CUMHURBAŞKANI’NI DEHŞET VE İBRETLE İZLEDİK. YOKSULLUĞU, PAHALILIĞI, SEFALETİ KABUL ETTİ. KENDİSİNDEN BAŞKA HERKESİ SUÇLADI”

Bugün AKP Grup toplantısında Cumhurbaşkanı’nı dehşet ve ibretle izledik. Yoksulluğu, pahalılığı, sefaleti kabul etti. Kendisinden başka herkesi suçladı. Sadaka gibi emekliye bir sefere mahsus 5 bin lira maaş verilmesini marifetmiş gibi anlattı. Beyefendinin sarayının bir dakikalık gideri 18 bin lira. 7 bin 500 lira, en düşük emekli maaşı. Bu parayla geçinmeyi, bana birisi anlatabilir mi? Çalışma Bakanı bunu müjde olarak veriyor. Bu rezalet durumu. O kadar hukuk dışı, vicdan dışı noktalar var ki bu kararda… Çalışan emeklilere bu para verilmiyor. Neden? Çünkü, onların ihtiyacı yokmuş. Eğer bir emekli, taksicilik, pazarcılık yapıyorsa aç kaldığı için yapıyor. Bu senin ayıbın Erdoğan. Ona beş bin lirayı vermiyor. Yarın torba yasa gelecekmiş Plan ve Bütçe Komisyonu’na. Eğer Meclis’e gelirse ve böyle geçerse Anayasa Mahkemesi’ne kesinlikle götüreceğiz. Çünkü eşitlik ilkesine aykırı. Gelmezse emeklilerimize dava açtıracağız. Emekli açlığa terk edilemez.

“İFTİRA ANLAYIŞINIZ VE BUNU VİDEOYA DÖKME ALIŞKANLIĞINIZ HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİYOR”

Filistin meselesi… Recep Tayyip Erdoğan da hassastı. Ama bugün grup toplantısında Filistin meselesinden önce yine CHP’nin videolarıyla başladı. Bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir nefret? Hiç mi vicdanınız yok? Beklerdik ki bugün Filistin meselesiyle, kız çocuklarıyla açın. Ama hırsınız, iftira anlayışınız ve bunu videoya dökme alışkanlığınız her şeyin önüne geçiyor. Utanç meselesi. Artık videoları geç; gerçeğe gel. Neyi saptırıyorsun sen? CHP belediyesi, listeyle işe adam almaz. Güreşçiyi daire başkanı yapmaz. Bir görevliye beş maaş vermez. Milletvekillerinin, bakanların listesiyle İstanbul’un çalışanlarını belirlemez. Ne güzel bunu paylaştın. Teşekkür ediyorum. İstanbul’un rızkını ve bütçesini 16 milyon İstanbulluya verir. Sen buna tabii ki alışkın değilsin. Sen çünkü İstanbul’u yönetirken ve arkadaşların yönetirken paranın bir kısmı vakıflara gidiyordu. Milletvekillerinin çocukları projelerle ihaleler alıyordu. Listelerle işe adam alınmıyor.

“SEN TEFLON TAVA GiBİSİN SANA HİÇBİR ŞEY YAPIŞMIYOR RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

Neymiş? Zamlarla ilgili; evet fiyatlar pahalıymış ama bazı kurumlar, kişiler algı yapıyormuş. Orada da biz suçluyuz. Tabii biz gece girip marketlere gidip etiketleri değiştiriyoruz. Sen teflon tava gibisin sana hiçbir şey yapışmıyor Recep Tayyip Erdoğan. Baksana ülkenin durumuna. 100 binlerce insan, mahkeme kapısında barınma sorunuyla ilgili. Bu bir siyasal dolandırıcılıktır. Gerçekleri konuş.

“SEN BİZİM ASANSÖRLE UĞRAŞMA. SEN KİRLETTİĞİN VE KİRLENEN ARKADAŞLARINI ASANSÖRDEN NİYE İNDİRDİN ONUN HESABINI VER RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

Asansör demiş yine. Bu iftirayı atanlarla ilgili tüm davalar açıldı yine. Ama benim de kendisine bir sorum var. MKYK listesini açıklarken Binali Yıldırım’ı partisinin asansöründen niye indirmiş bir söylesin bakayım. İddia: Minex adli yatırım danışmanlığı şirketinin patronunun Bülent Göktuna’ya 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ettiği bu yüzden de bu listeye alınmadığı söyleniyor. Sen bizim asansörle uğraşma. Sen kirlettiğin ve kirlenen arkadaşlarını asansörden niye indirdin onun hesabını ver Recep Tayyip Erdoğan.”

Anka Haber Ajansı