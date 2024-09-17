Ali Mahir Başarır'dan, Bilal Erdoğan'a: Eyt İle Uğraşacağına Babanın Saraydaki Harcamalarına Bak

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'ben ekonomistim' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek, “Ekonomist Bilal'e sormak isterim; EYT ile uğraşacağına babanızın sarayındaki harcamalara bir baksanıza. Cumhurbaşkanı bir günde 60 milyon harcıyor. Bir günde 3 bin 529 asgari ücretlinin maaşını tüketiyor, 4 bin 800 emekli maaşını tüketiyor ve oğlu EYT’yi eleştiriyor. Bir asgari ücretle, bir emekli maaşıyla Bilal Bey bir ay yaşasanıza” dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "ben ekonomistim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek, “Ekonomist Bilal'e sormak isterim; EYT ile uğraşacağına babanızın sarayındaki harcamalara bir baksanıza. Cumhurbaşkanı bir günde 60 milyon harcıyor. Bir günde 3 bin 529 asgari ücretlinin maaşını tüketiyor, 4 bin 800 emekli maaşını tüketiyor ve oğlu EYT’yi eleştiriyor. Bir asgari ücretle, bir emekli maaşıyla Bilal Bey bir ay yaşasanıza” dedi.

CHP'li Başarır, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ağustos ayı bütçe verilerine göre Cumhurbaşkanlığının yaptığı aylık harcamanın bugüne kadarki en yüksek harcama olduğuna dikkat çekti. Mayıs ayında alınan tasarruf tedbirlerini de hatırlatan Başarır, sarayın saatte 2,5 milyon lira harcama yaptığını belirtti. Başarır yaptığı açıklamada, "ben ekonomistim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın açıklamalarına da tepki gösterdi.

Başarır'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı bugüne kadar yapmış olduğu en büyük harcamayı ağustos ayında yapmış. Cumhurbaşkanlığı ağustos ayında 1 milyar 800 milyonluk bir harcama yapmış. Peki tasarruf tedbirleri ne oldu? Bir kenara atıldı. Ekonomist Bilal’e sormak isterim; EYT ile uğraşacağına babanızın sarayındaki harcamalarına bir baksanıza. Cumhurbaşkanı bir günde 60 milyon harcıyor. Saatte 2.5 milyon lira harcıyor. Bir günde 3 bin 529 asgari ücretlinin maaşını tüketiyor, 4 bin 800 emekli maaşını tüketiyor ve oğlu EYT’yi eleştiriyor. Bir asgari ücretle, bir emekli maaşıyla Bilal Bey bir ay yaşasanıza. Ne oldu tasarruf tedbirleri? Ağustos ayındaki harcamaya bir bakın, yazıklar olsun."

Anka Haber Ajansı