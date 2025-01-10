Ali Mahir Başarır'dan Edip Akbayram'a Ziyaret: "Dualarımız, Kalbimiz Onunla"

Ali Mahir Başarır'dan Edip Akbayram'a Ziyaret: "Dualarımız, Kalbimiz Onunla"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hastanede yoğun bakım altında tutulan sanatçı Edip Akbayram’ı ziyaret etti. Başarır, "Doktorlar, 'şu anda olabileceği en iyi durumda, iyiye gidiyor' dedi. Dualarımız, kalbimiz onunla" diye konuştu

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hastanede yoğun bakım altında tutulan sanatçı Edip Akbayram’ı ziyaret etti. Başarır, "Doktorlar, "şu anda olabileceği en iyi durumda, iyiye gidiyor" dedi. Dualarımız, kalbimiz onunla" diye konuştu.

Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren sanatçı Edip Akbayram’ın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP PM Üyesi Ozan Işık, hastaneye gelerek Akbayram’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başarır, "Bu ülkenin gerçek bir değeri, büyük bir değeri Edip Akbayram için buradayız. Dualarımız, kalbimiz onunla. O üç yıl önce Hamburg'da bir konserinde ki o gün doğum günümdü, "nice nice yıllara" diyerek Nazım'ın şiiriyle seslenmişti. Biz de Edip Abi'ye "nice nice yıllara" diyeceğiz. Çok daha güzel işlerimiz var.” dedi.

Edip Akbayram’ın, bu ülke ve kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Başarır, “Sağlığının iyiye gitmesini, aramıza dönmesini yürekten istiyoruz. Doktorlar aniden geldi hepimiz heyecanlandık. Doktorlar, "şu anda olabileceği en iyi durumda, iyiye gidiyor" dedi. Bu bizi mutlu etti. Bu 48 saat çok önemli. Hepimiz Edip abi için dua etmeliyiz. Dualarımız, kalbimiz onunla" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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