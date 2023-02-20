Ali Öztunç: “Hiçbir Şey Yapmadınız, Maçı İzleyen Seyirci Gibi İzlediniz Bu Ölümcül Depremin Gelişini…”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kasım 2020’de Kahramanmaraş’ın deprem riski ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sorduğu soruları ve Kurum’dan gelen yanıtı paylaştı. Öztunç, “On binlerce canımızı yitirdiğimiz bu depremin gelmekte olduğunu tam 28 ay önce söylemiştim ve gerekli uyarılarımı da yapmıştım. 2020 yılının ocak ayında meydana gelen Elâzığ depreminin ardından Doğu Anadolu fayındaki hareketlilik Kahramanmaraş’ıma, Hatay’a doğru geliyordu. Ne yaptınız ey AKP iktidarı? Sorumluluk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kasım 2020’de Kahramanmaraş’ın deprem riski ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sorduğu soruları ve Kurum’dan gelen yanıtı paylaştı. Öztunç, “On binlerce canımızı yitirdiğimiz bu depremin gelmekte olduğunu tam 28 ay önce söylemiştim ve gerekli uyarılarımı da yapmıştım. 2020 yılının ocak ayında meydana gelen Elâzığ depreminin ardından Doğu Anadolu fayındaki hareketlilik Kahramanmaraş’ıma, Hatay’a doğru geliyordu. Ne yaptınız ey AKP iktidarı? Sorumluluk sahibi olması gerekirken bugüne kadar hiçbir şey yapmayıp sıcacık koltuklarında, makamlarında oturan AKP’li bakanlar, bürokratlar, yöneticiler ne yaptınız? Kocaman bir hiç! Hiçbir şey yapmadınız, maçı izleyen seyirci gibi izlediniz bu ölümcül depremin gelişini… ‘1.303 riskli yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir’ diyorsunuz. O da doğru ise… Bu riskli yapılar yıkılmasa idi bugün herhalde güzel Maraşımda taş üstünde taş kalmayacaktı” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; 5 Kasım 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini anımsattı. Öztunç, önergesinde, Kurum’a; şu soruları yöneltmişti:

“Kahramanmaraş’ın deprem risk analizi yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne zaman yapılmıştır ve sonuçları ne olmuştur? Kahramanmaraş’ta olası bir depreme karşın riskli binaların tespiti yönünde bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç bina riskli olarak değerlendirilmiş ve bu binalarla ilgili ne tür tedbirler alınmıştır? Kahramanmaraş olası bir depreme ne kadar hazırdır? Kahramanmaraş’ta arama kurtarma ve AFAD ekiplerinin sayısı nedir? Acil toplanma alanları tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu alanlar nerelerdedir? Uzmanların deprem riski yüksek iller arasında gösterdiği Kahramanmaraş’a acil durum ve afet yardımı adı altında son beş yılda, yıllar itibariyle aktarılan kaynak miktarı ne kadardır?”

“KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE SON BEŞ YILDA 104 MİLYON 633 BİN 400 LİRA 37 KURUŞ KAYNAK KULLANILMIŞTIR”

Bakan Kurum, Öztunç’un önergesine 11 Aralık 2020 tarihinde verdiği yanıtta şu bilgileri vermişti:

“Bakanlığımızca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Kahramanmaraş İlinde yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları çerçevesinde dönüşüm projeleri özel hesabından son beş yılda 104 milyon 633 bin 400 lira 37 kuruş kaynak kullanılmıştır.

“TOPLAM 1.396 ADET YAPI ‘RİSKLİ YAPI’ OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR”

6306 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından bugüne kadar, 6306 sayılı Kanun kapsamında, Kahramanmaraş ili genelinde 4 bin 576 adet bağımsız bölüm içeren toplam 1.396 adet yapı ‘riskli yapı’ olarak tespit edilmiş ve bu yapılardan, 4 bin 344 adet bağımsız bölüm içeren toplam 1.303 adet riskli yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir

Kahramanmaraş ili, Oniki şubat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hacıbayram Veli, Gayberli Malik Ejder Mahalleleri ile Gayberli Mahallesinde 29,88 hektarlık alan zemin durumu sebebiyle 2013/4252 Bakanlar Kurulu Kararına istinaden; Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yusuflar (Tekke) Mahallesi 24,00 hektarlık alan üzerindeki yapılaşmanın can ve mal kaybına yol açma riski taşıması sebebiyle 2013/4830 Bakanlar Kurulu Kararına istinaden riskli alan ilan edilmiştir.

“İLK AŞAMADA 438 ADET KONUT ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR”

Yusuflar Riskli Alanındaki hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla belirlenen Saçaklızade Mahallesi Rezerv Yapı Alanında plan ve projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, alanda 113 adet konut üretimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yine, Yusuflar Riskli Alanındaki hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla belirlenen Kurtlar Mahallesi Rezerv Yapı Alanında 1. aşamada plan ve projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, alanda ilk aşamada 438 adet konut üretimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bahsi geçen ilke ve esaslar, 19/02/2019 tarihli ve 41958 sayılı yazımız ile; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlıklarınca Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin hazırlanması ve afet riski en yüksek olan alanların tespit edilerek üç ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi amacıyla 81 İl Valiliğine iletilmiş; bu kapsamda da, Riskli Alan, Rezerv Yapı Alanı, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ve Kentsel Yenileme Alanı tekliflerinin, ilgili belediye başkanlığı tarafından il/ilçe genelinde hazırlanan ve Bakanlığımızca uygun görülen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde önceliklendirilen alanlar arasından seçilmiş olması şartı getirilmiştir.”

"KAHRAMANMARAŞ’TA 8 YILDA DEPREME DAYANIKLI BİR BİNA YAPAMAYAN İKTİDAR OLMAZ OLSUN”

Önergeyi ve yanıtını paylaşan Öztunç, bugün şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu yanıt, ihmalin ve beceriksizliğin yıllardır sürdüğünün kanıtı gibidir. 2012-2020 döneminde yıkılan binalar var ama tamamlanabilmiş bir bina yok. Sadece Saçaklızade Mahallesi’nde 113, Kurtlar Mahallesi’nde ise 438 konutun üretimine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. 8 yılda bir bina bitirilemez mi? Kahramanmaraş’ta 8 yılda depreme dayanıklı bir bina yapamayan iktidar olmaz olsun.

“MAÇI İZLEYEN SEYİRCİ GİBİ İZLEDİNİZ BU ÖLÜMCÜL DEPREMİN GELİŞİNİ…”

On binlerce canımızı yitirdiğimiz bu depremin gelmekte olduğunu tam 28 ay önce söylemiştim ve gerekli uyarılarımı da yapmıştım. 2020 yılının ocak ayında meydana gelen Elazığ depreminin ardından Doğu Anadolu fayındaki hareketlilik Kahramanmaraş’ıma, Hatay’a doğru geliyordu. Biz, deprem uzmanları bunu gördük ve uyardık. Peki siz ne yaptınız ey AKP iktidarı? Sorumluluk sahibi olması gerekirken bugüne kadar hiçbir şey yapmayıp sıcacık koltuklarında, makamlarında oturan AKP’li bakanlar, bürokratlar, yöneticiler ne yaptınız? Kocaman bir hiç! Evet kocaman bir hiç! Hiçbir şey yapmadınız, maçı izleyen seyirci gibi izlediniz bu ölümcül depremin gelişini… ‘İstifa edin’ diyeceğim ama o artık sizin 20 yıldır lügatınızda olmadığı için aklınıza bile getirmiyorsunuz istifa etmeyi… Sadece arada bir Cumhurbaşkanı sizi görevden almak istediği zaman görevlerden affınızı istiyorsunuz, o kadar. ‘1.303 riskli yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir’ diyorsunuz. O da doğru ise… Bu riskli yapılar yıkılmasa idi bugün herhalde güzel Maraşımda taş üstünde taş kalmayacaktı.

“MİLLET İTTİFAKI İKTİDARINDA BUNUN HESABINI SİZLERDEN TEK TEK SORACAĞIZ”

AKP iktidarı, AKP’nin Cumhurbaşkanı, AKP’nin ilgili bakanları, AKP’nin liyakatsiz bürokratları, yöneticileri… On binlerce canımızı yitirmemizin tek sorumlusu sizsiniz. Paralı trollerinizle, yandaş medyanızla ne kadar algı yaparsanız yapın, bu sorumluluktan kurtulamayacaksınız, kaçamayacaksınız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu canlarımızın hesabını sormak için hep peşinizdeyiz, ensenizdeyiz. Millet İttifakı iktidarında da bunun hesabını sizlerden tek tek soracağız. Bizden korkun!”

Anka Haber Ajansı