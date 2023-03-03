Ali Öztunç, İzmit Belediyesi’nin Pazarcık’ta Kurduğu Aşevini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremzedeler için kurulan aşevini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremzedeler için kurulan aşevini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından İzmit Belediyesi ekipleri, afet bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Afet bölgesinde ilk olarak Hatay’ın Defne ilçesinde bir aşevi kuran İzmit Belediyesi, ikinci aşevini de depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde kurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç da İzmit Belediyesi’nin aşevini ziyaret ederek, Belediye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anka Haber Ajansı