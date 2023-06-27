Ali Öztunç: "Tarihimizin En Hazin Ve En Hüzünlü Kurban Bayramlarından Birini Yaşayacağız"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kurban Bayramı mesajında, "Tarihimizin en hazin ve en hüzünlü Kurban Bayramlarından birini yaşayacağız. 06 Şubat depremlerinin acımızı katlayarak büyüttüğü günümüzde payımıza hüzünlü bir Kurban Bayramı düştü. Bu bayram kutlama mesajı yayınlamayı doğru bulmadığım için acımızı paylaştığımızı, hüzünlerimizin ortak olduğunu belirtmek isterim. Bu bayram belki de tarihimizin en acı bayramlarından biri olacak. Tekrar başımız sağ olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun" ded

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kurban Bayramı mesajında, "Tarihimizin en hazin ve en hüzünlü Kurban Bayramlarından birini yaşayacağız. 06 Şubat depremlerinin acımızı katlayarak büyüttüğü günümüzde payımıza hüzünlü bir Kurban Bayramı düştü. Bu bayram kutlama mesajı yayınlamayı doğru bulmadığım için acımızı paylaştığımızı, hüzünlerimizin ortak olduğunu belirtmek isterim. Bu bayram belki de tarihimizin en acı bayramlarından biri olacak. Tekrar başımız sağ olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında 6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıplar nedeniyle bayram kutlamayı doğru bulmadığını belirtti. “Acımızı paylaştığımızı, hüzünlerimizin ortak olduğunu belirtmek isterim” diyen Öztunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimizin en hazin ve en hüzünlü Kurban bayramlarından birini yaşayacağız. Kimimiz ailemizi, kimimiz akrabalarımızı, kimimizde en yakın dostlarını ve sevdiklerini acıyla ebedi hayata uğurladık. 06 Şubat depremlerinin acımızı katlayarak büyüttüğü günümüzde payımıza hüzünlü bir Kurban Bayramı düştü. Üzgünüz, yaralıyız ve öfkemiz var. Bu bayram kutlama mesajı yayınlamayı doğru bulmadığım için acımızı paylaştığımızı, hüzünlerimizin ortak olduğunu belirtmek isterim. Bu Bayram belki de tarihimizin en acı bayramlarından biri olacak. Tekrar başımız sağ olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Anka Haber Ajansı