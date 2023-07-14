Ali Öztunç: “Vatandaşa Gelince Vergide Bindirim, Beşli Çeteye Gelince Vergide İndirim Yapıyorsunuz”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Memura, işçiye, emekliye gelince TÜİK oranlarına bakıyorsunuz. Ama vergi zammına gelince ENAG’ı baz alıyorsunuz. Burada bir çelişki sizce yok mu? Daha önce tahsil ettiğiniz MTV’yi bir daha istiyorsunuz. Vatandaş vermiş, ödemiş… Niye bir daha istiyorsun sen bu vatandaştan bu vergiyi? Ama beşli çeteye gelince hep veriyorsunuz, hiç istemiyorsunuz. Vatandaşa gelince vergide bindirim, beşli çet

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Genel Kurulu’nda; “Memura, işçiye, emekliye gelince TÜİK oranlarına bakıyorsunuz. Ama vergi zammına gelince ENAG’ı baz alıyorsunuz. Burada bir çelişki sizce yok mu? Daha önce tahsil ettiğiniz MTV’yi bir daha istiyorsunuz. Vatandaş vermiş, ödemiş… Niye bir daha istiyorsun sen bu vatandaştan bu vergiyi? Ama beşli çeteye gelince hep veriyorsunuz, hiç istemiyorsunuz. Vatandaşa gelince vergide bindirim, beşli çeteye gelince vergide indirim yapıyorsunuz. Zam, zam, zam her şeye zam bunların hepsini yapan Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Genel Kurulu’nda dün yaptığı konuşmada son zamları eleştirdi. Öztunç, şöyle konuştu:

“YÜZDE 35 ZAM GELDİ BUGÜN PEYNİRE, SÜTE, SÜT ÜRÜNLERİNE YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?”

“Her şeye zam; yumurtaya zam, peynire zam, şekere zam, çaya zam, elektriğe zam, mazota zam. Her gün zam, doğal gaza zam. Bu arada doğal gazı da hani bedava verecektiniz. Doğal gaz bulmuştunuz Karadeniz’de, ne oldu bu doğal gaz? Doğalı gitti gazı kaldı. Gaz kaldı, gazmış meğer. Temizlik ürünlerine zam, temiz olan hiçbir şeyi sevmediğiniz için temizlik ürünlerine de zam yapıyorsunuz. Daha bugün yüzde 35 zam yaptınız süt ürünlerine yazıktır, günahtır. Bu milletin, garibanın çoluk çocuğu süt içmesin istiyorsunuz. Süt ürünlerini yemesin istiyorsunuz. Yüzde 35 zam geldi bugün peynire, süte, süt ürünlerine. Yazık günah değil mi?

“ÜÇ KURUŞ PARA VERDİNİZ BEŞ KURUŞU GERİ İSTİYORSUNUZ”

‘Türkiye Yüzyılı’ diyorlardı. Türkiye yüzyılı dedikleri meğer, zam yüzyılıymış. Hani sloganınız vardı ya, ‘Yaparsa AK Parti yapar’ evet. Yaptı mı yaptı. 8’i al 18 KDV, 18’i al 20’ye çıkart. 5’i al 20’ye çıkart. Millete ne verdiniz de ne istiyorsunuz? Üç kuruş para verdiniz beş kuruşu geri istiyorsunuz. Yazık günah değil mi bu millete? Şimdi bu kadar zam yapılıyor. Peki saray bundan etkileniyor mu? Tövbe. Elektrik parası ödemez, doğal gaza para ödemez, mazota para ödemez, yemeğe ödemez, şekere ödemez, çaya ödemez, ekmeğe ödemez, hiçbir şeye para ödemez. Farkında değil demek ki bilmiyor. Bir de bizim ismini dahi telaffuz edemediğimiz yabancı isimli yemekler yeniyor sarayda. Keyfi yerinde, maşallah her şey çok güzel gidiyor onun için.

“SİZDE BU ZAMLARDAN SONRA BU VİCDANI GÖREMİYORUM”

Vatandaş için ne oluyor biliyor musunuz? Süt 2020’de 3,5 lira, bugün 23 lira. Yumurta 30 adet koli 20 lira, bugün 70… Peynir 14 lira kilosu, bugün 140 lira 10 kat… Tereyağı 54 lira bugün 230… Ekmek 1,25’ti bugün 10 lira. Dana kıyma 50 liraydı bugün 350 lira… Bir de bu kadar zammın üstüne getiriyorsunuz vergi zammını koyuyorsunuz. Vicdan, vicdan… Bakın bir düşünür diyor ki, ‘Vicdan, eğer varsa dünyadaki en rahat yastıktır’ diyor. Ama kusura bakmayın, sizde bu zamlardan sonra bu vicdanı göremiyorum.

“VATANDAŞA GELİNCE VERGİDE BİNDİRİM, BEŞLİ ÇETEYE GELİNCE VERGİDE İNDİRİM YAPIYORSUNUZ”

Adıyaman’da da Maraş’ta da birileri karşılaştığı zaman derler ki, ‘Nasılsın ede, iyi misin ağa?’ derler. Ben o yüzden AKP’li arkadaşlara sormak istiyorum. Ağalar nasılsınız iyi misiniz? Zam üstüne zam geliyor. Onay verdiğiniz, oy verdiğiniz maddeler zam maddeleri… Zam yapıyorsunuz, iyi misiniz ağalar diyeceğim ama ağalık da vermekle olur, almakla olmaz. Kaşıkla veriyorsunuz, kepçeyle alıyorsunuz. Yazık ediyorsunuz. Memura, işçiye, emekliye gelince TÜİK oranlarına bakıyorsunuz. Ama vergi zammına gelince ENAG’ı baz alıyorsunuz. Burada bir çelişki sizce yok mu? Daha önce tahsil ettiğiniz MTV’yi bir daha istiyorsunuz. Vatandaş vermiş, ödemiş… Niye bir daha istiyorsun sen bu vatandaştan bu vergiyi? Hep isteyecek misiniz? Hiç vermeyecek misiniz ey AK Parti? Bir de istiyorsunuz. Ama beşli çeteye gelince hep veriyorsunuz, hiç istemiyorsunuz. Hadi varsa yüreğiniz beşli çeteye verdiğiniz paraları istesenize. Vatandaşa gelince vergide bindirim, beşli çeteye gelince vergide indirim yapıyorsunuz.

“HER ŞEYE ZAM BUNLARIN HEPSİNİ YAPAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

Dünyanın parasını kazandırdıklarınızdan beş kuruş istemiyorsunuz ama gücünüz garibana yetiyor, gücünüz fakir fukaraya yetiyor. Bu kafayla giderse, siz vatandaşa verdiğiniz maaşlar var ya, maaşları da geri istersiniz. AKP’nin özeti budur. Seçim boyu bol keseden dağıttılar. Har vurup harman savurdular. Kasada zaten para yoktu, üç beş kuruş vardı. Onu da götürdüler AKP kazansın diye harcadılar, harcadılar. Para kalmadı, milletin cebine göz diktiler. Bütün kuşlar bitti sıra leyleğe geldi. Şimdi milletin cebine göz diktiler. Zam, zam, zam her şeye zam bunların hepsini yapan Recep Tayyip Erdoğan.”

Anka Haber Ajansı