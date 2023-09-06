Ali Öztunç: Yurttaşların Banka Ve Finans Kuruluşlarına Toplam Borçları 2,4 Trilyon Tl’ye Yükseldi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Yılbaşından bu yana tüketici kredileri yüzde 31,6 oranında artarak 1 trilyon 474 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi yüzde 98 oranında artarak 901 milyar liraya yükseldi. 1 Ocak- 1 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 oranında artarak 9 milyon 307 bin oldu” açıklamasını yaptı. Öztunç, yurttaşların toplam borcunun 2,4 trilyon TL’ye yükseldiğini belirtti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Yılbaşından bu yana tüketici kredileri yüzde 31,6 oranında artarak 1 trilyon 474 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi yüzde 98 oranında artarak 901 milyar liraya yükseldi. 1 Ocak- 1 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 oranında artarak 9 milyon 307 bin oldu” açıklamasını yaptı. Öztunç, yurttaşların toplam borcunun 2,4 trilyon TL’ye yükseldiğini belirtti.

Ali Öztunç, yurttaşların kredi borçları ve icra dosyalarıyla ilgili açıklama yaptı. Yurttaşların geliriyle temel giderlerini karşılayamadığını, bu nedenle de borçlarının arttığını ifade eden Öztunç, ekonomik sorunları ve yüksek enflasyon nedeniyle yurttaşların bankalara borçlanmaya mecbur kaldığını belirterek AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yurttaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 18 - 25 Ağustos haftasında 40,5 milyar lira artarak 2 trilyon 374 milyar liraya kadar yükseldiğini belirten Öztunç, “Yılbaşından bu yana tüketici kredileri yüzde 31,6 oranında artarak 1 trilyon 474 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 98 oranında artarak 901 milyar liraya yükseldi. Ayrıca vatandaşların TOKİ’ye 46 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor” dedi.

Yurttaşın gelirinin, kredi ve kredi kartı borçlarına gittiğini söyleyen Öztunç, vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi bir hafta içinde arttığını kaydederek, “18 - 25 Ağustos haftasında tüketici kredilerinde 15,5 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 25 milyar liralık artış yaşandı. Vatandaşın bankalara ödediği faiz 171.2 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

2.5 AYDA 2 MİLYON 24 BİN İCRA DOSYASI

16 Haziran – 1 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 26 bin yeni dosyanın icra dairelerine gelirken 2,5 ayda toplam 2 milyon 24 bin yeni dosyanın geldiğine dikkat çeken Öztunç şunları söyledi:

“1 Ocak- 1 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 oranında artarak 9 milyon 307 bin oldu. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 708 bin. İcralık olmayan vatandaş sayısı neredeyse parmakla gösterilecek hale geldi. Yurttaşların satın alma güçleri ve yaşam standartları geriledi.”

Anka Haber Ajansı