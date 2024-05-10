Ali Öztunç’tan Bakan Işıkhan’a: 2016 Yılından Bugüne Kadar Kaç Yabancıya Çalışma İzni Verilmiştir?

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, göçmenlere gelişigüzel çalışma izni verilmesinin, kendi vatandaşlarının iş sorununu çözememiş Türkiye açısından büyük bir sorun oluşturduğuna dikkat çekti. Öztunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, 2016 yılından bu yana kaç yabancıya çalışma izni verildiğini sordu.

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, göçmenlere gelişigüzel çalışma izni verilmesinin, kendi vatandaşlarının iş sorununu çözememiş Türkiye açısından büyük bir sorun oluşturduğuna dikkat çekti. Öztunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, 2016 yılından bu yana kaç yabancıya çalışma izni verildiğini sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yabancılara verilen çalışma izinleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Öztunç, önergesinde, “Özellikle Suriye ve Afganlıların oluşturdu yoğun göç altındaki ülkemizde kamu ve özel sektörde yabancı uyruklu çalışanların çokluğu dikkat çekmektedir. Göçmenlere gelişi güzel çalışma izni verilmesi, kendi vatandaşının iş problemini çözememiş, işsizlikte dünya dördüncüsü olmuş bir ülke için bu büyük bir sorun oluşturmaktadır” dedi.

Öztunç, Bakan Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

Türkiye’de 2016 yılından bugüne kadar yıllar itibariyle kaç yabancıya çalışma izni verilmiştir? Bunların uyrukları nedir?

Türkiye, 2023/433-160 sayılı Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi projesi kapsamında 2027 yılına kadar çalışma izni verilen doktor, ebe, hemşire vs sağlık çalışanı sayısı mesleklerine göre kaçtır?

Bir gecede 4.000 yabancı uyruklu kişiye hiçbir kriter aranmadan çalışma izni neden verilmiştir? Kimlikleri, pasaportları ve diplomaları olmayan yabancılara neden çalışma izni verilmektedir?

Kamuda istihdam edilen yabancı uyruklu sayısı ne kadardır? Hangi bakanlıkta kaç yabancı uyruklu göçmen istihdam edilmiştir?

REED firması üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere alınan öğretmen sayısı nedir? Bu firma kime aittir?

Özellikle 6 Şubat depreminden etkilenen illerde yoğun şekilde yabancı uyruklulara çalışma izni verilmesinin nedeni nedir? Bu illerde çalışma izni verilenlerin illere göre dağılımı nasıldır?

Anka Haber Ajansı