Ali Öztunç’tan 'Kur Korumalı Mevduat' Tepkisi: “Halkın Sırtındaki Enflasyon Kamburu Büyüdükçe Büyüyecek”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Kur Korumalı Mevduat’ta TL dönüşümlü hesapların kur farkı maliyeti Hazine’den Merkez Bankası’na devrediliyor. MB eskiden döviz hesaplı KKM'nin kur farkını ödüyordu şimdi TL’nin de kur farkını ödeyecek. Bu yolla bütçenin 2023 yılında ‘100 milyar liralık bir yükten’ kurtulacağı ifade edilse de Merkez Bankası 100 milyarlarca liralık karşılıksız para basmaya zorlanacak. Enflasyonu kontrol etmek giderek zorlaşacak, halkın sırtındaki enflasyon kamburu büyüdükçe büyüyece

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Kur Korumalı Mevduat’ta TL dönüşümlü hesapların kur farkı maliyeti Hazine’den Merkez Bankası’na devrediliyor. MB eskiden döviz hesaplı KKM'nin kur farkını ödüyordu şimdi TL’nin de kur farkını ödeyecek. Bu yolla bütçenin 2023 yılında ‘100 milyar liralık bir yükten’ kurtulacağı ifade edilse de Merkez Bankası 100 milyarlarca liralık karşılıksız para basmaya zorlanacak. Enflasyonu kontrol etmek giderek zorlaşacak, halkın sırtındaki enflasyon kamburu büyüdükçe büyüyecek” açıklamasını yaptı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek memur ve emekli zammının da yer aldığı torba kanun teklifine eklenen maddeyle Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) bütün yükünün Merkez Bankası’nın, dolayısıyla halkın sırtına yükleneceğini belirtti. Konuya ilişkin bugün yazılı açıklama yapan Öztunç, şunları ifade etti:

“MB KARŞILIKSIZ OLARAK 100 MİLYARLARCA LİRA BASACAK, ENFLASYON DEVLET ELİYLE YÜKSELTİLECEK”

“MB sadece dövizden dönen KKM’nin kur farkını öderken şimdi TL cinsinden KKM’nin de kur farkını da ödeyecek. İktidar TL kur farkından kaynaklanacak farkı yaklaşık 100 milyar olarak göstermiş. Kurda yaşanan artışı dikkate alırsak bu rakam 100 milyar değil, birçok 100 milyarı bulacak. Yani MB karşılıksız olarak 100 milyarlarca lira basacak, enflasyon devlet eliyle yükseltilecek.

“HALKIN SIRTINDAKİ ENFLASYON KAMBURU BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYECEK”

Kur Korumalı mevduatta TL dönüşümlü hesapların kur farkı maliyeti Hazine’den, Merkez Bankasına devrediliyor. MB eskiden döviz hesaplı KKM'nin kur farkını ödüyordu şimdi TL’nin de kur farkını ödeyecek. Bu yolla bütçenin 2023 yılında ‘100 milyar liralık bir yükten’ kurtulacağı ifade edilse de Merkez Bankası 100 milyarlarca liralık karşılıksız para basmaya zorlanacak. Enflasyonu kontrol etmek giderek zorlaşacak, halkın sırtındaki enflasyon kamburu büyüdükçe büyüyecek.”

Merkez Bankası’nın karşılıksız basacağı 100 milyar TL’nin iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacağını ifade eden Öztunç, iktidarın dolarizasyonu önlemek, kur artışının önüne geçmek için uygulamaya koyduğu, ekonomiyi büyük bir krizin içine sokan KKM’nin bedelini işçinin, emeklinin, memurun ödediğini kaydetti. Geliri giderine yetmeyen, borç harçla geçinmek zorunda kalan vatandaşın enflasyonun yükselmesiyle daha da zorlanacağını belirten Öztunç, şöyle devam etti:

“İKTİDAR KKM’NİN BÜTÇEYE GETİRDİĞİ OLAĞANÜSTÜ YÜKTEN KURTULMANIN YOLUNU MERKEZ BANKASINA PARA BASTIRMAKTA BULDU”

“Kur korumalı mevduatlar 27 Haziran itibariyle 2 trilyon 739 milyar liraya çıktı. KKM hesaplarında, dövize dönme potansiyeli bulunan 144 milyar dolarlık bir büyüklük bulunuyor. Yıl sonuna kadar kamunun bir KKM depremi yaşaması kaçınılmaz gözüküyor. Maliyeti her geçen gün artan KKM’den çıkış da giderek zorlaşırken, iktidar KKM’nin bütçeye getirdiği olağanüstü yükten kurtulmanın yolunu Merkez Bankasına para bastırmakta buldu.

“TL OLARAK GÖSTERİLEN KUR KORUMALI MEVDUATLAR DA DÖVİZE ENDEKSLİ OLDUĞU İÇİN, KKM’LER DÖVİZ MEVDUATI SAYILARAK HESAPLANAN DOLARİZASYON ORANI İSE 67’YE YÜKSELDİ”

Yabancı para cinsinden açılan döviz mevduatlarının toplam mevduata oranı, 27 Haziran itibariyle yüzde 43,5 olarak gerçekleşti. Gerçek kişilerin mevduatlarındaki dolarizasyon oranı ise son haftada yüzde 44,9 olarak hesaplandı. TL olarak gösterilen kur korumalı mevduatlar da dövize endeksli olduğu için, KKM’ler döviz mevduatı sayılarak hesaplanan dolarizasyon oranı ise 67’ye yükseldi.”

Vatandaşın kaybettiği bu ekonomik düzende tek kazananın bankacılık sektörü olduğunu ifade eden Öztunç, “2022 yılının tümünde 433 milyar lirayla kar rekoru kıran bankacılık sektörünün net karı bu yılın ilk beş aylık döneminde de yüzde 44,1 oranında artarak 190 milyar doları aştı” dedi.

Anka Haber Ajansı