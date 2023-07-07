Ali Öztunç’tan Vergi Ve Harç Zamlarına Tepki: “Zam, Zam, Zam; Adı Recep Tayip Erdoğan”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bazı ve vergi ve harçlara yapılan zamlara tepki göstererek, “AKP hükümeti, seçimlerden önce bol keseden vaatlerde bulunmuştu. Seçimler bitti, şimdi ise zamlar üst üste geldi. Zam, zam, zam; adı Recep Tayip Erdoğan. Bu zamlarla vatandaşın, garibanın, milletin beli resmen kırılmış oldu” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bazı ve vergi ve harçlara yapılan zamlara tepki göstererek, “AKP hükümeti, seçimlerden önce bol keseden vaatlerde bulunmuştu. Seçimler bitti, şimdi ise zamlar üst üste geldi. Zam, zam, zam; adı Recep Tayip Erdoğan. Bu zamlarla vatandaşın, garibanın, milletin beli resmen kırılmış oldu” dedi.

Ali Öztunç, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararlarla birçok vergi ve harca zam yapılmasına tepki gösterdi. Öztunç, şunları söyledi:

“ZAM, ZAM, ZAM; ADI RECEP TAYİP ERDOĞAN”

“AKP hükümeti, seçimlerden önce bol keseden vaatlerde bulunmuştu. Seçimler bitti, şimdi ise zamlar üst üste geldi. Zam, zam, zam; adı Recep Tayip Erdoğan. Seçimlerden önce uyarmıştık, söylemiştik. ‘Bunlar her şeye zam yapacak’ demiştik. O zaman ‘Yok efendim, nereden çıkıyor bunlar’ demişlerdi. Şimdi geldiğimiz noktada, yüzyılın zamları geldi. ‘Türkiye Yüzyılı’ diyordu ya AKP; işte ‘Türkiye Yüzyılı’ dedikleri, yüzyılın zamlarıdır ve maalesef milletin belini kırdılar.

“BU ZAMLARLA VATANDAŞIN, GARİBANIN, MİLLETİN BELİ RESMEN KIRILMIŞ OLDU”

‘Yaparsa AKP yapar’ diyorlardı; evet, yine yaparsa AKP yaptı. AKP yaptı bu kadar zammı. Bu zamlarla vatandaşın, garibanın, milletin beli resmen kırılmış oldu. Memura, emekliye, güya maaşlarına zam vermişlerdi. Memura, emekliye verdikleri zam, kaşıkla verildi. Bu yeni yapılan düzenlemelerle kepçe ile geri aldılar. AKP, kaşıkla verdiğini, kepçe ile geri aldı.”

Anka Haber Ajansı