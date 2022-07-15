Aliağa'da Makilik Yangını
İZMİR'in Aliağa ilçesinde maki ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Kadir ÖZEN/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde maki ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Bugün saat 17.30 sıralarında Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'ndeki otluk ve maki alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle sürüyor. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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