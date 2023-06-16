Aliye Timisi Ersever "Çedes Projesi’ni" Meclis’e Taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, okullarda ‘manevi danışman’ adı altında imam ve vaiz görevlendirilmesini öngören ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) Projesi’ni Meclis gündemine taşıdı. Ersever, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “ÇEDES projesi kaç okulda uygulamaya konulmuştur? Kaç öğrenciyi kapsamaktadır? Manevi danışmalara maaş, ek ders, yolluk, harcırah benzeri bir ödeme yapılmakta mıdır?” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, okullarda ‘manevi danışman’ adı altında imam ve vaiz görevlendirilmesini öngören ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) Projesi’ni Meclis gündemine taşıdı. Ersever, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “ÇEDES projesi kaç okulda uygulamaya konulmuştur? Kaç öğrenciyi kapsamaktadır? Manevi danışmalara maaş, ek ders, yolluk, harcırah benzeri bir ödeme yapılmakta mıdır?” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, ÇEDES Projesi’ni TBMM gündemine taşıdı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Ersever, şu açıklamayı yaptı:

“Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve dernekler arasında çok sayıda iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu uygulamalardan biri de ÇEDES Projesi’dir. Proje, 2022 yılında pilot olarak uygulanırken, 2023’te tüm okullarda başlatılmıştır. Bilimsel düşünceden uzak, tek tip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen projede, diyanet personeli, manevi danışmanlık adı altında rehberlik hizmeti vermektedir. Manevi danışmanlar, vaiz/vaize, din hizmetleri uzmanı, Kur’an Kursu öğreticisi ve din görevlilerinden oluşmaktadır.

Projeyi yürüten temsilci öğretmenlere ders programlarını ÇEDES’e göre ayarlama yetkisi verilmektedir. Projeye ilişkin bir başka iddia ise ÇEDES projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim hizmetinin yürütülmesini, gözetilmesini ve denetlenmesi sorumluluğunu yasaya aykırı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaşmasıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.”

CHP’li Ersever’in Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

“ÇEDES PROJESİ KAÇ OKULDA UYGULAMAYA KONULMUŞTUR?: ÇEDES projesi Anayasanın 42. ve 128. maddelerine, Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı değil midir? İdari ve adli soruşturma açılacak mıdır? 12 Haziran 2023 tarihi itibariyle ÇEDES projesi kaç okulda uygulamaya konulmuştur? Okulların il ve ilçelere göre dağılımı nedir? Okul türlerine göre dağılımı nedir? Proje kaç öğrenciyi kapsamaktadır?

MANEVİ DANIŞMALARA ÖDEME YAPILMAKTA MIDIR: Bu okullarda ‘manevi danışman’ olarak kaç kişi görevlendirilmiştir? Bu kişilerin bağlı bulundukları kurum, eğitim durumları, unvan ve görevlerine göre dağılımları nedir? Manevi danışmalara maaş, ek ders, yolluk, harcırah benzeri bir ödeme yapılmakta mıdır? Görevlendirilen personelin vermesi planlanan hizmetler okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmiyor mu? Manevi danışmanların ders içeriğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, laiklik, cumhuriyet değerleri, bilimsel eğitim gibi konular yer alacak mıdır?”

Anka Haber Ajansı