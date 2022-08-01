Alkollü Ve Ehliyetsiz Sürücülerin Kazasında Yolcu Gamze, Öldü

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 motosiklet çarpıştı, aynı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Aşkın Veysel Aydın'ın (21) kullandığı otomobil de kaza yerinde yatan yaralılara çarptı. Alkollü ve "yetersiz ehliyetli" sürücü Aydın kaçarken, hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan Gamze Kara (26) yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Aydın tutuklanırken, kaza sonrası kaçan diğer motosikletin sürücüsünün de ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu yan yolunda 30 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında Hüseyin Sır'ın (25) kullandığı 07 FUF 85 plakalı motosiklet ile Ramazan Özer'in (18) kullandığı 07 ADC 195 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Hüseyin Sır ile arkasındaki Gamze Kara, Hülya Ünder (6) ve Eyüp Sır (1) yaralandı. Ramazan Özer ise yaya olarak kaçtı.

YERDE YATARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Aşkın Veysel Aydın'ın kullandığı 07 VE 873 plakalı otomobil de yerde yatan yaralılara çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Gamze Kara, hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikeleri süren 3 yaralı ise Antalya ve Alanya'daki hastanelere sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Bu arada kazadan sonra kaçan Aşkın Veysel Aydın, bir süre sonra teslim oldu. Aydın'ın 0,78 promil alkollü olduğu belirlendi ve hakkında işlem yapıldı. Sadece motosiklet ehliyeti olduğu tespit edilen Aydın'a ayrıca "yetersiz ehliyetle araç kullanmak'tan işlem yapıldı. 6 ay ehliyetine el konulan Aydın'a 1814 TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri kaçan diğer motosiklet sürücüsü Ramazan Özer'in ise Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Evine düzenlenen operasyonla yakalanan Özer'in de sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Özer'e bu nedenle 30 bin 674 TL idari para cezası kesildi.

İşlemleri sonrası Ramazan Özer ile Aşkın Veysel Aydın, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aydın, "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklandı, Ramazan Özer ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı