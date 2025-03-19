Alman Basını, İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Manşetlere Taşıdı

Almanya’nın önde gelen basın kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını gündemlerine taşıdı. Haberlerde, İmamoğlu’nun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı güçlü bir rakip olduğu" vurgulanırken, gözaltının ''siyasi bir hamle olup olmadığı'' tartışmaya açıldı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Almanya’nın önde gelen basın kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını gündemlerine taşıdı. Haberlerde, İmamoğlu’nun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı güçlü bir rakip olduğu" vurgulanırken, gözaltının "'siyasi bir hamle olup olmadığı'" tartışmaya açıldı.

Alman basını, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri gündemlerine taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, maneştlerde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı güçlü bir rakip olduğu" ifadeleriyle yer aldı. Haberlerde, muhalefetin bu tutuklamaya tepki gösterdiği ve uluslararası toplumun da konuyu yakından takip ettiği vurgulandı. Seçim sürecine etkisi büyük olabilecek bu gelişmenin, Türkiye’nin iç siyasetinde yeni bir döneme işaret edebileceği ifade edildi.

Alman basını, ayrıca, İmamoğlu’nun tutuklanmasının demokratik sürece zarar verebileceğine dair yorumlara da yer verdi. Haberlere göre, bu gelişme Türkiye’de muhalefet üzerindeki baskıyı artırabilir ve uluslararası alanda Türkiye’nin hukuk devleti anlayışına ilişkin tartışmalara neden olabilir.

Süddeutsche Zeitung, İmamoğlu’nun suç örgütü üyeliği ve yolsuzluk gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Haberde, tutuklama kararının, İmamoğlu’nun partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine kısa bir süre kala alındığına dikkat çekildi.

Focus Online ise "Erdoğan’a karşı aday olacaktı, Türk yargısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nu gözaltındı" başlığıyla verdiği haberinde, muhalefetin bu kararı bir darbe girişimi olarak nitelendirdiğini aktardı. Haberde, İmamoğlu’nun Erdoğan’a karşı güçlü bir rakip olarak görüldüğü vurgulandı.

Der Westen gazetesi, İmamoğlu’nun sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu. Haberde, gözaltının zamanlamasına dikkat çekilerek, bu gelişmenin seçim sürecini doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

RP Online ve DER FRANG, "Önemli Erdoğan muhalifi İmamoğlu gözaltında" başlığıyla verdikleri haberlerinde, İmamoğlu’nun İstanbul’un popüler belediye başkanı olduğu ve Erdoğan’ın en güçlü rakiplerinden biri olarak görüldüğünü belirtti.

Seçim sürecine etkisi tartışılıyor

Frankfurter Allgemeine, "Erdoğan en güçlü rakibini saf dışı bırakıyor" başlığıyla yayımladığı haberinde, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmek istendiğini, ancak Türk yargısının siyasi bir karar alarak önce davrandığını öne sürdü.

Deutschlandfunk, İmamoğlu hakkında "Yedi yıl hapis cezasıyla karşı karşıya" başlıklı bir haber yayımlayarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP’li belediye başkanı için ağır bir ceza talep ettiğini bildirdi.

Tages Anzeiger ise "Önemli Erdoğan muhalifi gözaltında – Pazar gününe kadar gösteri yasağı" başlıklı haberinde, gözaltı kararının ardından gösteri yasağı getirildiğine vurgu yaptı.

Stuttgarter Nachrichten de benzer şekilde, muhalefetin İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "'darbe girişimi olarak nitelendirdiğine'" dikkati çekti.

Anka Haber Ajansı